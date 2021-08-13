Жена Обамы публично вмазала Меган Маркл

Супруга экс-президента США изощренно унизила Меган Маркл. Герцогиня Сассекская получила за острый язык.

Дерзкая и свободолюбивая жена принца Гарри перешла дорогу не только королевской семье, но и избраннице бывшего американского лидера. В стремлении повлиять на имидж британских монархов Меган Маркл перегнула палку, чем вызвала недовольство жены Барака Обамы. Спутница экс-президента США лишила герцогиню Сассекскую приглашения на банкет в честь юбилея своего мужа и публично раскритиковала ее за скандальное поведение.

60-летие Барака Обамы отметили громкой вечеринкой, куда Меган Маркл очень хотела попасть. Герцогиня Сассекская не сомневалась, что семья бывшего американского лидера примет ее на торжество, однако этого не произошло. Мишель Обама не просто вычеркнула супругу принца Гарри из списка гостей, но и объяснила СМИ, почему Меган Маркл не удостоили приглашением.

Мишель Обама заявила, что они с мужем всегда ставят семью превыше всего, поэтому интервью Меган Маркл с Опрой Уинфри ее сильно разочаровало. Из-за того, что герцогиня Сассекская негативно высказывается о родне своего мужа, ее и не позвали на грандиозное торжество. При этом на вечеринке присутствовали многие голливудские звезды — Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Бейонсе, Jay-Z и другие популярные персоны. Супруга Барака Обамы выразила надежду на то, что в королевской семье исчезнут конфликты и ее члены будут жить душа в душу.