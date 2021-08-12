Отец покойной Началовой о страданиях внучки: Старалась при нас не плакать

Популярная певица скончалась весной 2019 года. Ее папа не скрывает, что и сам до конца был уверен, что дочь выздоровеет, встанет на ноги и снова полетит на сцену. К несчастью, этого не произошло. По словам Виктора Началова, Юлия до последнего дня была крайне активна: улыбалась, много времени решала вопросы по телефону и строила планы на будущее.
Поведение Юлии Началовой внушало близким уверенность, не давало упустить руки. Всем казалось, что еще немного и знаменитость поедет домой. Однако ожидания не оправдались. Вместо счастливого события случилось большое горе, в которое до сих пор многие не могут поверить.
Родители певицы подчеркнули, что самой сильной оказалась дочь артистки, Вера Алдонина. Она видела, как тяжело бабушке и дедушке, а потом боялась сделать еще больнее. "Старалась при нас не плакать", – вспомнил он. Уже на второй день девочка сказала, что хочет пойти в школу.
Позднее родители Юлии Началовой обнаружили стихотворение, которое написала Вера тогда. Они не поверили своим глазам, потому что в ее строках было невероятно много боли. Сейчас девочка активно идет по стопам мамы: она занимается музыкой и много пишет. Однако Виктор Началов отметил, что для него главное – вовсе не профессия, а счастье ребенка.
Популярные темы форума
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
как удержать мужика?