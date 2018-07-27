"У меня больше, чем у Киркорова!": популярный певец измерил достоинство линейкой

В тусовке шоу-бизнеса ходит легенда, что певца Алекса Малиновского природа наградила не только идеальной фигурой, но и внушительным мужским достоинством. Да таким, что даже под бельем все хорошо видно. Корреспондент Dni.Ru с сантиметром в руках подкараулил артиста у гримерки и задал прямой вопрос: "Сколько?"



"Алекс, так ли ты хорош, как говорят о тебе знающие люди?" – поинтересовались Dni.Ru у артиста. "Я просто лучший! – без ложной скромности ответил исполнитель. – Но вы же хотите узнать размер моего "дружка", правильно я понимаю? Я его линейкой мерял, честно скажу, но вот у других не было возможности – так что не с чем сравнивать. Да и желанием как-то не горю. Но слухи до меня доходят, что мой агрегат даже больше, чем у Киркорова. И что я в этом плане – лучший в шоу-бизнесе. Но тут подтвердить или опровергнуть ничего не смогу – тем более, на святое, на королей, я посягать не могу".

"Но главное – не размер, а умение, – убежден Алекс. – И, смею вас уверить, на мое причинное место никто никогда не жаловался, все только восхищались, радовались, удивлялись".

"А еще, помимо роскошного детородного органа, у меня песни хорошие, но это я так, к слову говорю, – улыбается артист. – Вообще-то я не самый приличный артист. Поэтому и допускаю подобные разговоры".





Напомним, ранее о размере мужских органов бывшего солиста группы "На-На" Dni.Ru рассказал ее продюсер Бари Алибасов: "Член у Пашки Соколова небольшой. Не знаю, какие уж там у него были интимные отношения. Связался он с какой-то кассиршей, которая просто хотела на нем заработать. Она ему повесила на уши лапшу, что владеет банком, а Пашка поверил и ушел".

Соколов на этот выпад ответил достойно: "Что касается длины моего члена, то Бари-то откуда знает?! Лучше спросите про размер моего достоинства у раз... два... уже трех моих жен и многочисленных подруг – никто не жаловался!"