Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

Сергей Лазарев находится в прекрасной форме и не стесняется позировать с голым торсом. "Горячими" снимками певец делится с поклонниками в Instagram.
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