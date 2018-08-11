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Авг. 11, 2018
просмотры: 123

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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Сергей Лазарев находится в прекрасной форме и не стесняется позировать с голым торсом. "Горячими" снимками певец делится с поклонниками в Instagram.

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