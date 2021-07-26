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Шоу-бизнес
"Огромный ***": Партнер Лазарева прилюдно показал детородный орган

"Огромный ***": Партнер Лазарева прилюдно показал детородный орган

Александр Малиновский шокировал публику забавным видом. Близкий друг Сергея Лазарева выставил на людях интимное место.
прочитано 321 раз

Не раз Сергей Лазарев признавался, как приятно ему проводить время с веселым и непринужденным товарищем Александром Малиновским. Мужчины давно стали гораздо ближе, чем просто хорошие знакомые. Это не удивительно, ведь они проводят друг с другом в путешествиях и дни, и ночи. На днях партнер вокалиста "Smash" закатил вечеринку в космическом стиле и по праву стал ее королем.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Дружище Сергея Лазарева надел для начала веселья облегающий костюм из латекса, мантию и огромную корону. Однако эпатажным нарядом Александр Малиновский не ограничился. В определенный момент люди заметили, что в паховой области у артиста не все гладко. Теперь в Сети вовсю обсуждают размер его детородного органа. Фото опубликовала "Экспресс газета".

"Я один, кто видит под трико огромный *** (Половой орган, — Прим. ред.), загнутый вверх?!", — выразился форумчанин baginya.org. В ответ на деликатное замечание посыпались разные мнения. "Ну уж прям огромный не вижу, но бугорок торчит, думаю, с этой целью и надел лосины", — написала рассматривающая фото женщина. К единому мнению интернет-пользователи все же не пришли. Очевидно, кадр слишком плохого качества, чтобы высчитать все пропорции друга Сергея Лазарева.

Тем не менее слухи о том, что детородный орган Александра Малиновского составляет 27 сантиметров, продолжают распространяться. В определенных кругах шоу-бизнеса поговаривают, что партнер Сергея Лазарева отличается внушительным мужским достоинством.


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Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 18:59 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

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