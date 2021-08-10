Ургант побил опустившегося Малахова

Рейтинг инфлюенсеров "Ромир" является инициативным и демонстрирует индекс доверия граждан, потребителей, пользователей, покупателей к медиа-персонам. Рейтинги инфлюенсеров регулярно составляются с декабря 2019 года.



Так, в мае россиянам был задан вопрос. Публику попросили назвать семь публичных личностей, которым они доверяют. Исходя из этих данных был составлен рейтинг. Тогда лидирующую позицию занял Андрей Малахов. В первую тройку также вошли Максим Галкин и Владимир Соловьев.

Иван Ургант же занял четвертое место, на пятой позиции оказался Александр Гордон. В десятку также вошли Павел Воля, Владимир Познер, Ксения Бородина, Дмитрий Губерниев и Елена Малышева. Теперь ситуация изменилась. В рейтинге появились новые имена, а некоторые и вовсе исчезли.

Первое место среди телеведущих, которым доверяют россияне, занял Иван Ургант, отодвинув Андрея Малахова на четвертую позицию. Вторым в рейтинге значится Владимир Познер, а тройку лидеров замыкает Павел Воля. На пятом месте оказался Максим Галкин. на шестом Александр Гордон.

Также в рейтинге появилось имя спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который занял седьмое место, и Леонида Якубовича, оказавшегося на десятом. В топе остались Ксения Бородина и Владимир Соловьев. Сообщается, что в опросе приняли участие россияне старше 14 лет, которые "репрезентуют городское население" нашей страны.

