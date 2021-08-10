"Хоть в TikTok!": Бабкина не намерена отставать от трендов

Надежда Бабкина уверена, что в современном мире не стоит пренебрегать соцсетями.

Несмотря на серьезный возраст, народная артистка не перестает удивлять поклонников своей кипучей энергией и активной жизненной позицией. При этом Надежда Георгиевна проявляет активность не только в реальной жизни, но и в Сети. У исполнительницы уже есть аккаунты в "Инстаграм" и в "Фэйсбук", а недавно Надежда Бабкина даже снялась с внуком в забавном ролике для молодежной соцсети "ТикТок".

Видео с зажигательными танцами 71-летняя певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники высоко оценили ролик и отметили, что внук Георгий должен пребывать в полном восторге от такой сумасшедшей бабушки. Сама же знаменитость призналась, что с внуком она готова пуститься в любую авантюру, "хоть в тик-ток".

В комментарии "ФАН" Надежда Георгиевна рассказала, что с радостью поддерживает внука в любых его начинаниях. Сама певица еще не добралась до самой популярной у молодежи соцсети, но считает, что игнорировать такие вещи в современном мире просто нельзя. Информационные технологии играют сегодня огромную роль. Однако лентяю, по мнению Бабкиной, не помогут никакие соцсети. Поэтому в первую очередь, чтобы всегда оставаться в тренде, нужно много трудиться. Тогда другим людям будет интересно наблюдать за звездой в соцсетях. Впрочем, именно этим Бабкина и занимается в течение многих лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Надежда Бабкина всполошила россиян своим видом в соцсети.