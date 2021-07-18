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Шоу-бизнес
Оголившая ноги 71-летняя Бабкина всполошила народ своим видом

Оголившая ноги 71-летняя Бабкина всполошила народ своим видом

Уже больше недели народная и эстрадная певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина отдыхает в Крыму.
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Бабкина решила сделать перерыв от большого количества выступлений и отправилась в отпуск. С отдыха звезда делится с подписчиками эмоциями, то и дело публикуя счастливые фотографии, демонстрируя свои яркие образы.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Последняя публикация Надежды Бабкиной особенно восхитила подписчиков, которые не скупятся на комплименты и оставляют сотни добрых комментариев: “Отлично выглядите… Платье отпад”. Фанаты также оценили прекрасную физическую форму артистки, в особенности ее стройные ноги, которые немного видны на одной их трех опубликованных фотографий.

71-летняя певица и действительно выглядит прекрасно и не по годам молодо! На фотографии она позирует в сером полосатом платье до колен с белыми рюшами.

На ногах у нее красуются стильные белые кеды, а на плече висит модная зеленая сумочка от известного итальянского бренда Bottega Veneta. Как можно заметить, звезда эстрады не жалеет денег на себя и на аксессуары, ведь стоимость такой сумки превышает 200 тысяч рублей.

Пальцы артистки украшают красивые кольца и огромные перстни, на руках видны большие серебряные браслеты, а на ушах – жемчужные серьги. Ну а ярким завершением образа стали длинные бусы, а также элегантная тоненькая цепочка на шее.

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Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 11:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

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Дни! А что-же про здоровье баскова не пишете? Жив-ли,или преставился?
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