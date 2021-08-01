Яковлева оправдалась за поведение сына-скандалиста

Елена Яковлева рассказала о жизненном пути своего наследника Дениса Шальных.

Сын артистки регулярно попадает на страницы прессы, его поведение не сходит с уст поклонников "Каменской". Внешний облик и меняющиеся работы Дениса вызывают большое количество хейта в его адрес и в адрес звездной мамы.

Стоит заметить, что Елену Яковлеву широкая общественность любит. Она одна из немногих медийных личностей, к которым персональных претензий у публики нет. То ли дело ее сын. Комментаторы регулярно пытаются выяснить, в чем же причина эпатажного поведения Дениса.

Елена Яковлева не видит ничего плохого в "метаниях" Дениса. Напротив, она считает, что нужно заниматься тем, что нравится. "Он занимается спортом, причем, так сказать, экологично — не колется всеми этими анаболиками, а сам, правильным питанием, достигает результатов. И он свободный человек, делает, что хочет", – отмечает Яковлева.

"Поколение моего сына — это такое очень неудачное поколение", – говорит артистка, вспоминая трудные 1990-е годы.



Ранее Денис покинул социальные сети, не выдержав волны хейта. Он активно вел "Инстаграм", делился своими успехами и поражениями. Однако пересуд за спиной наследника Яковлевой становилось все больше. Денис не выдержал и удалил свой аккаунт. Возможно, он просто временно взял перерыв.