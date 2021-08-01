Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца

Михаил Шац рассказал о странной выходке Сергея Шнурова. Певец вышел голым на улицу и демонстрировал свои части тела.

Знаменитый российский телеведущий Михаил Шац поделился историей, которая повергла в шок не только его, но и всю семью шоумена. Все произошло несколько лет назад, когда актер КВН, театра и кино договорился о деловой встрече с автором и исполнителем хитов "Лабутены" и "В Питере пить".

Юморист вместе со своей женой Татьяной Лазаревой, российской актрисой, общественным деятелем и коллегой мужа, готовили в северной столице России телевизионное шоу. Для этого им нужно было приехать к Шнурову, чтобы записать пилот.

Все семейство Шац: глава семьи, супруга и трое детей плыли на катере, как увидели, что на балконе стоит лидер группы "Ленинград" со спущенными штанами.

"Повернулся задницей и все это показывает детям" – поделился воспоминаниями телеведущий.

Об этой неприятной ситуации Михаил Шац рассказал на YouTube-шоу Данилы Поперечного "Без души".

Также артист отметил, что он, как и весь российский шоубизнес, давно привык к неожиданным выходкам своего коллеги. Он заявил, что старается относится к ним с пониманием.

Не так давно Михаил Григорьевич начал карьеру комика. Он записал часовой стендап и его выступление попало в тренды YouTube. Свое новое увлечение он назвал возможностью поделиться со слушателями своими мыслями и рассказать о наболевшем.