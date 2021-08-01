Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца

Знаменитый российский телеведущий Михаил Шац поделился историей, которая повергла в шок не только его, но и всю семью шоумена. Все произошло несколько лет назад, когда актер КВН, театра и кино договорился о деловой встрече с автором и исполнителем хитов "Лабутены" и "В Питере пить".
Юморист вместе со своей женой Татьяной Лазаревой, российской актрисой, общественным деятелем и коллегой мужа, готовили в северной столице России телевизионное шоу. Для этого им нужно было приехать к Шнурову, чтобы записать пилот.
Все семейство Шац: глава семьи, супруга и трое детей плыли на катере, как увидели, что на балконе стоит лидер группы "Ленинград" со спущенными штанами.
"Повернулся задницей и все это показывает детям" – поделился воспоминаниями телеведущий.
Об этой неприятной ситуации Михаил Шац рассказал на YouTube-шоу Данилы Поперечного "Без души".
Также артист отметил, что он, как и весь российский шоубизнес, давно привык к неожиданным выходкам своего коллеги. Он заявил, что старается относится к ним с пониманием.
Не так давно Михаил Григорьевич начал карьеру комика. Он записал часовой стендап и его выступление попало в тренды YouTube. Свое новое увлечение он назвал возможностью поделиться со слушателями своими мыслями и рассказать о наболевшем.
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