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Шоу-бизнес
Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца

Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца

Михаил Шац рассказал о странной выходке Сергея Шнурова. Певец вышел голым на улицу и демонстрировал свои части тела.
прочитано 612 раз

Знаменитый российский телеведущий Михаил Шац поделился историей, которая повергла в шок не только его, но и всю семью шоумена. Все произошло несколько лет назад, когда актер КВН, театра и кино договорился о деловой встрече с автором и исполнителем хитов "Лабутены" и "В Питере пить".

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Юморист вместе со своей женой Татьяной Лазаревой, российской актрисой, общественным деятелем и коллегой мужа, готовили в северной столице России телевизионное шоу. Для этого им нужно было приехать к Шнурову, чтобы записать пилот.

Все семейство Шац: глава семьи, супруга и трое детей плыли на катере, как увидели, что на балконе стоит лидер группы "Ленинград" со спущенными штанами.

"Повернулся задницей и все это показывает детям" – поделился воспоминаниями телеведущий.

Об этой неприятной ситуации Михаил Шац рассказал на YouTube-шоу Данилы Поперечного "Без души".

Также артист отметил, что он, как и весь российский шоубизнес, давно привык к неожиданным выходкам своего коллеги. Он заявил, что старается относится к ним с пониманием.

Не так давно Михаил Григорьевич начал карьеру комика. Он записал часовой стендап и его выступление попало в тренды YouTube. Свое новое увлечение он назвал возможностью поделиться со слушателями своими мыслями и рассказать о наболевшем.

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Сергей Шнуров. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 16:52 Источник: Ютуб-канал Данилы Поперечного ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость820626
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Законопатить бы этого заср@нца шнурова лет на 5 в дурдом, может быстро дурь из него выйдет. До чего он пакостный мужик. И смотреть на него, и слушать его противно даже, когда он в штанах. А уже если он без трусов да на людях, надо сразу ему в пах целиться из нагана. Чем меньше такого <цензура> в России, тем легче в ней жить остальным. .
Гость818844
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Дебил, как и Шац с Лазаревой!
Гость815284
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