Бывшая солистка "Ленинграда" подала против Шнурова иск на 19 миллионов рублей

Алиса Вокс подала иск против бывшего коллеги и хочет отсудить у него 19 с половиной миллиона рублей.

Алиса Вокс, которая феерично исполнила в составе "Ленинграда" песню "Экспонат", хотела полюбовно решить конфликт с Сергеем Шнуровым. Но ничего не вышло. Пришлось привлекать правосудие. Об этом рассказал ее адвокат Роман Лалаян.

По словам правозащитника, сумма в 19 с половиной миллиона рублей не окончательная. После прения сторон она может быть скорректирована как в меньшую, так и в большую сторону.

Также известно, что без суда решить вопрос не удалось, так как в группе "Ленинград" заявили, что Вокс отдала право на отчисления по 39 песням всего за тысячу рублей. Сама же бывшая солистка коллектива утверждает, что не подписывала никаких документов, и это был обман со стороны работодателя. Как выяснилось, таких "пострадавших" около 15 человек. Однако детали пока не раскрыты. При этом на авторские права Алиса Вокс не претендует.

Напомним, Алиса Вокс работала в составе группы "Ленинград" более трех лет. Певица получила широкую известность после выхода композиции "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на "Ютуб".

В 2016 году Алиса со скандалом ушла из группы, решив начать выступать сольно. Сергей Шнуров же заявил, что попросту уволил ее.