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Шоу-бизнес
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери

Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери

Ирина Млодик родила своему мужу Эммануилу Виторгану двоих дочерей. Женщина впервые объяснила свой выбор при выборе имен наследниц артиста.
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В течение нескольких лет Эммануил Виторган и Ирина Млодик находятся в браке. У пары родились две долгожданные дочери по имени Этель и Клара. Большинство поклонников и коллег удивили достаточно необычные имена. А кому-то они даже показались старомодными.

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Оказывается, что младшую дочку Клару назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. Клара Захаровна Блехман была еврейкой и специально "русифицировала" свое имя. Ее настоящее имя – Хая Залмановна.

Счастливая мать делится со своими подписчиками в "Инстаграме" фотографиями мужа с Кларой.

"Не зря мы ее назвали в честь бабушки" – делится своими рассуждениями Ирина.

Красивый снимок был сделан в Греции, где сейчас все большое семейство Виторгана отдыхает и наслаждается последним месяцем лета. Девочка держит папу за руку, пока они идут вдоль моря на фоне гор.

Довольные подписчики закидали супругу артиста приятными комментариями. Многие из них подметили, что у пары растет настоящая красавица.

Напомним, что Эмманиул Виторган родился в еврейской семье. Детство он провел в Баку. Чуть позже вся семья перебралась в Астрахань и затем переехала в Москву.

Помимо Этель и Клары Народный артист России воспитывает всех своих наследников: еще два ребенка, пять внуков и два правнука.

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Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
1 августа 2021, 15:23 Источник: Инстаграм Ирины Виторган ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость820548
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Люди, не голосуйте 19 сентября за "единую Россию"! Давайте скинем этих ублюдков и воров со своей шеи! Голосуйте за ту партию, к которой лежит ваша душа! Внимательно заполняйте бюллетень, эти выползни- едроссы будут стараться всячески фальсифицировать выборы, чтобы еще 5 лет сдирать шкуру с народа! Народ, объединяйтесь! Нужно скинуть этого зажравшегося упыря, который 20 лет сосет народную кровь!
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