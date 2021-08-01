Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери

Ирина Млодик родила своему мужу Эммануилу Виторгану двоих дочерей. Женщина впервые объяснила свой выбор при выборе имен наследниц артиста.

В течение нескольких лет Эммануил Виторган и Ирина Млодик находятся в браке. У пары родились две долгожданные дочери по имени Этель и Клара. Большинство поклонников и коллег удивили достаточно необычные имена. А кому-то они даже показались старомодными.

Оказывается, что младшую дочку Клару назвали в честь мамы Эммануила Виторгана. Клара Захаровна Блехман была еврейкой и специально "русифицировала" свое имя. Ее настоящее имя – Хая Залмановна.



Счастливая мать делится со своими подписчиками в "Инстаграме" фотографиями мужа с Кларой.

"Не зря мы ее назвали в честь бабушки" – делится своими рассуждениями Ирина.

Красивый снимок был сделан в Греции, где сейчас все большое семейство Виторгана отдыхает и наслаждается последним месяцем лета. Девочка держит папу за руку, пока они идут вдоль моря на фоне гор.

Довольные подписчики закидали супругу артиста приятными комментариями. Многие из них подметили, что у пары растет настоящая красавица.

Напомним, что Эмманиул Виторган родился в еврейской семье. Детство он провел в Баку. Чуть позже вся семья перебралась в Астрахань и затем переехала в Москву.

Помимо Этель и Клары Народный артист России воспитывает всех своих наследников: еще два ребенка, пять внуков и два правнука.