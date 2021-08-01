Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову

Звезда Comedy Woman Елена Борщева отреагировала на поведение Ольги Бузовой в Греции. Ранее певица расплакалась от вида синих крыш.



Остров Санторини известен своей необычной архитектурой – белоснежными домами с небесно-голубыми крышами. Ольга Бузова, увидев эту красоту, не смогла сдержать эмоций. Она заявила, что видела такое только на фото.

Юмористка жестко высмеяла телеведущую. Она сделала пародию на певицу, показав истерику. Елена Борщева разместила видео в публичном доступе – своем инстаграм-аккаунте.

Артистка отметила, что Ольга Бузова не сдержалась. Также звезда сообщила, что в детстве у нее была фреска с крышами из Санторини. Интересно, что многие подписчики осудили юмористку за столь резкую пародию. "Не остроумно, не талантливо, не весело. Лена, взрослей. Кривлянье", "Ну не смешно же", – высказались они.

Но нашлись и те, кто поддержал Борщеву. Они заявили, что ролик получился забавным, а поведение Ольги Бузовой показалось им смешным и не совсем адекватным.

Отметим, что поклонники Ольги Бузовой часто защищают ее от нападок. Они считают, что сегодня на артистке хайпится все, кому не лень.

Напомним, ранее свои претензии исполнительнице высказал ведущий "Дома-2" Влад Кадони. Причиной стал уход звезды с телестройки весной этого года. Он заявил, что Ольга Бузова делает из людей идиотов. По словам шоумена, она до последнего готовилась с новому сезону, но потом внезапно решила уйти с проекта, подставив коллег. А после и вовсе отписалась ото всех экс-коллег в "Инстаграм".