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Шоу-бизнес
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову

Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову

Звезда Comedy Woman Елена Борщева отреагировала на поведение Ольги Бузовой в Греции. Ранее певица расплакалась от вида синих крыш.
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Остров Санторини известен своей необычной архитектурой – белоснежными домами с небесно-голубыми крышами. Ольга Бузова, увидев эту красоту, не смогла сдержать эмоций. Она заявила, что видела такое только на фото.

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Ольга Александровна Будина

Ольга Александровна Будина актриса, телеведущая

Юмористка жестко высмеяла телеведущую. Она сделала пародию на певицу, показав истерику. Елена Борщева разместила видео в публичном доступе – своем инстаграм-аккаунте.

Артистка отметила, что Ольга Бузова не сдержалась. Также звезда сообщила, что в детстве у нее была фреска с крышами из Санторини. Интересно, что многие подписчики осудили юмористку за столь резкую пародию. "Не остроумно, не талантливо, не весело. Лена, взрослей. Кривлянье", "Ну не смешно же", – высказались они.

Но нашлись и те, кто поддержал Борщеву. Они заявили, что ролик получился забавным, а поведение Ольги Бузовой показалось им смешным и не совсем адекватным.

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Публикация от ★彡[ЕЛЕНА БОРЩЕВА]彡★ (@lenaborshcheva)

Отметим, что поклонники Ольги Бузовой часто защищают ее от нападок. Они считают, что сегодня на артистке хайпится все, кому не лень.

Напомним, ранее свои претензии исполнительнице высказал ведущий "Дома-2" Влад Кадони. Причиной стал уход звезды с телестройки весной этого года. Он заявил, что Ольга Бузова делает из людей идиотов. По словам шоумена, она до последнего готовилась с новому сезону, но потом внезапно решила уйти с проекта, подставив коллег. А после и вовсе отписалась ото всех экс-коллег в "Инстаграм".

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 10:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Сурен Миян
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Не в голубой крыше дело. Оля завуалированно изложилась, что она на острове Санторини. Ни на запилянных Мальдивах, а на Санторини. Молодец, Оленька! Стала хорошо зарабатывать. Хлеба, вдоволь, стала кушать. Не то, что в детстве....
Гость809454
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Родители Бузовой, скорее всего, примитивные и недалекие люди. Как они могут наблюдать за ее «падением» и не принимать никаких мер? Ну, поговорили бы с ней, посоветовали бы ей остановить свою кипучую , бурную «деятельность», успокоиться. У неё же очень расшатана нервная система, и она увлекается алкогольными напитками. Она стремится везде успеть. А это очень тяжело - все объять. Ее стало слишком много везде. Все это окончательно погубит ее здоровье. И она никому не будет больше нужна.
Гостья
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Пиарятся , как раз не те кто справедливо, смешно делают вот такие пародии, а её ЯКОБЫ подружки Боня дерет глотку за свою напарницу, по обслуге мужиков в бане,что бузова никогда не пьет, ей наплевать на бузову главное появились статейки ,где Боня выставила огромное количество пошлых ,откровенных фото,больше этой проститутки ничего не надо ,про бузову, это так повод показать себя со всех сторон , Погребняк ещё одна ЯКОБЫ подруга много написала про себя ,чем занимается, сколько за это имеет ,и несколько слов про бузову Вот кто пиарится ,как подруга , бузова не нужна
Гость818265
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Бузова позор страны!
Какая мерзкая тётка.
Гость817832
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Борщева БРАВО! Естественно пиар тебе не нужен,тем более сейчас от алкоголички пиар,как овне изваляться Пришло время для тупицы,что наконец над бездарной ,жеманной во всем ,также лживой ,стали смеяться ,а сама бузова точно, скоро будет восприниматься ,как клоун 🤡 с голым задом вместо лица
Гостья
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Бузова тупее с каждым днем,психита совсем плохая,но если эмоции и будут слезы,зачем всё это снимать,выкладывать,думает,что этим покажет какая она ранимая,тонкая натура ,а все наоборот стала ещё больше тупой идиоткой Игра на публику,фанатов ,чтобы подписывались а главное не отписывались ,как наконец стали от этого существа, но правда у неё много ботов ,поэтому будет высоко держать ,лживую планку, с подписчиками Как ЖЕ дура не может понять,что она только раздражает фанатов своей пятой точко,писали они ей ,надоело смотреть на одинаковые позы,голый зад , она не может забыть бордель ,
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