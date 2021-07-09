"В глазах потемнело": Бабкиной стало плохо прямо на сцене

71-летняя народная артистка России Надежда Бабкина поздравила с днем рождения свою коллегу и подругу, композитора Лору Квинт. По словам артистки, она помогла ей первый раз выступить сольно и поверить в себя. После этого ее жизнь стала совершенно иной.
Надежда Бабкина рассказала трогательную историю, которая связывает двух женщин. Однажды она распустила свой ансамбль и возглавила жюри на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Условием для этой работы было сольное выступление артистки. Но в то время Надежда Бабкина еще не обладала таким опытом. Она выступала со своим ансамблем.
За два дня до мероприятия Лора Квинт предложила Надежде бабкиной спеть новую песню "Белым-бело" в одиночку. Артистка решила рискнуть и согласилась. тогда за ночь они сшили ей платье и достали сапоги-казаки.
Но когда Бабкина вышла на сцену, то чуть не лишилась чувств при виде многотысячной аудитории. "В глазах потемнело, зазвенело в ушах…" – вспоминает артистка.
Сначала она шатающейся походкой еле подошла к микрофону, но потом собралась с силами. Надежда Бабкина смогла преодолеть свой страх и спела живьем. Зрители были в восторге. С того момента жизнь Бабкиной круто изменилась.
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