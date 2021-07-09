"Дай бог вам с Ксенией девочку!": Собчак и Богомолова отправили в роддом

Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись в 2018 году. Пара смогла сохранить нормальные отношения ради общей дочери Анны, которая осталась жить с матерью.
Девочка часто бывает у 45-летнего отца и его новой жены Ксении Собчак, на которой он женился в 2019 году. Режиссер уверяет, что Анна и Ксения подружились.
Сейчас Ане уже десять лет. Константин Богомолов поражается, как быстро летит время. В своем "Инстаграм" он опубликовал архивное видео с дочерью, на котором она рассудительно задает отцу вопрос. Она спрашивает, почему стоит быть аккуратной рядом с рыбаками. В ответ заботливый отец объясняет ей, что рыбаки размахивают удочками, поэтому есть риск получить по лбу.
Фанаты пришли в восторг от того, какая талантливая у Богомолова дочь. "Дай Бог Вам с Ксенией еще одну такую девочку!" – написали они.
Стоит отметить, что дочь Богомолова развита не по годам. С четырех лет Аня ходит на балет, плавание, фигурное катание и вокал. Дочь звездной пары также владеет иностранными языками, причем на немецком она говорит свободно.
Также Анна Богомолова уже дебютировала в кино. В 2018 году она снималась вместе с мамой Дарьей Мороз. Девочка числится в базе агентства "Талантино", а в мае этого года получила диплом актерской школы.
Дарья Мороз не раз говорила, что Константин Богомолов редко занимался дочерью, когда она была маленькой. Когда же девочка выросла, они стали настоящими друзьями. У них доверительные и теплые отношения.
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