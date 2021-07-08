Подруга Киркорова устроила массовый концерт в разгар пандемии

Певица Zivert выступила перед многотысячной толпой в Краснодаре.

Приятельница Филиппа Киркорова, судя по всему, решила последовать его примеру. В декабре прошлого года король российской эстрады закатил шумную вечеринку для своей дочери Аллы-Виктории, которой исполнилось девять лет. На празднике были многие знаменитости.

Певица Zivert пошла дальше. Она решила, что пандемия коронавируса вовсе не помеха ее концерту. И это при том, что властями в настоящее время запрещено проводить мероприятия с численностью более 500 человек, передает Пятый канал.

Более того, на концерт звезды зрителей пропускали без масок и перчаток. Примечательно, что о выступлении певицы Zivert власти Краснодарского края не знали. Дело в том, что организаторы мероприятия не согласовали его. Об этом сообщила руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

Правоохранители уже проводят проверку. Возможно, исполнительницу накажут за нарушение режима в период пандемии. Отметим, что за сутки в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из низ 734 больных скончались.