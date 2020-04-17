Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
"Гомосексуализм как вирус": Пригожин прошелся по коллегам нетрадиционной ориентации
партнеры
Пятница
17 апреля
Лента новостей
20:08
Коронавирус: приколы про COVID-19
20:04
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:56
Генетическое заболевание: певица Zivert раскрыла страшный секрет
19:49
Знаменитая актриса умерла в возрасте 61 года
19:37
Облитая помоями Малышева оправдалась за свои слова о коронавирусе
19:33
"Не может быть!": Рынска показала себя после пластической операции
19:21
Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ
19:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 апреля 2020
19:06
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года
18:55
Два сотрудника "Роскосмоса" умерли от коронавируса
18:47
Ловушка аферистов: звезда "Реальных пацанов" потеряла крупную сумму денег
18:35
Лукашенко решился на отчаянный поступок из-за эпидемии коронавируса
18:30
Карантин в Москве. Правила режима самоизоляции
18:22
Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы
18:16
Пик еще не пройден: Путин сообщил о высоких рисках из-за коронавируса
18:05
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
18:04
"Была одна дама": названы причины загадочной смерти звезды "Дома-2"
17:59
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:53
Хитрость и коварство: Чулпан Хаматовой припомнили все грехи
17:50
В Петербурге в мусорном баке нашли труп мужчины
17:28
Жена Тома Хэнкса об ужасах коронавируса: Мышцы превратились в лапшу
17:12
"Можно гречкой оплатить": прозябающая в Америке дочь Успенской насмешила Сеть новой работой
17:10
"О выписке пока не думаю": Васильев обнародовал результаты теста на коронавирус
17:02
Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак
16:51
Гоните алкашей в шею: звезды "Дома-2" из-за беспробудной пьянки превращаются в похотливых животных
16:37
Звезда футбола умерла от коронавируса
16:27
Десятки семей отправились на карантин из-за зараженного коронавирусом доставщика пиццы
16:24
Лучшие сериалы 2020
16:15
Медведев заявил о новых жестких мерах из-за коронавируса в России
16:04
Водитель погиб: под Петербургом произошла страшная авария с грузовиком
15:49
"У меня уши были как у слона": перенесший коронавирус известный певец дал интервью
15:43
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
15:40
Более 30 кадетов Нахимовского училища заразились коронавирусом
15:36
"Мерзкая морда! Уходи!": получившая награду Яковлева впервые за долгое время вышла на связь
15:15
Звезда фильма "Июльский дождь" скончалась после тяжелой болезни
15:07
"Я очень сильно поправилась!": Кожевникова перестала влезать в свои вещи
14:54
Малолетняя дочь выдвинула ультиматум Жасмин из-за насилия
14:47
"Развидеть хочу": эпиляция бикини в прямом эфире возмутила Собчак
14:43
Под Ярославлем при пожаре погиб мэр города
14:29
Три этапа: Трамп начал отменять карантин из-за коронавируса в США
14:27
"Я требую развода": Шукшина заговорила о расставании с Алибасовым
14:22
"Богомолов за все заплатит!": почему Глюкоза взъелась на мужа Собчак
14:15
Выросла борода во время карантина: знаменитая модель вызвала омерзение
14:02
Звезда сериала "Бывшие" Софья Урицкая о панике из-за самоизоляции: Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает
13:57
Красавец-сын Табакова ужаснулся виду женщины в своей постели
13:47
"Практически муж и жена": известная певица об отношениях с Макаревичем
13:42
В Чечне взорвался столкнувшийся с внедорожником грузовик
13:26
Оксана Самойлова навестила Джигана в элитной наркоклинике
13:13
"Ощущение полной катастрофы не покидало!": создатели сериала о войне "Дед Морозов" столкнулись с проблемами
13:12
"Решила избавиться": 57-летняя Свиридова о беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лучший секс в моей жизни": бойфренд Бузовой пустил зрителей в их спальню
Новые подробности скандала с дочкой актрисы Веры Воронковой
Народ проклинает Чулпан Хаматову
У забеременевшей жены Малинина начался страшный токсикоз
"Вы пьяная?": нелепо шатающаяся в танце Борисова вызвала критику
Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы
Шоу-бизнес

Генетическое заболевание: певица Zivert раскрыла страшный секрет

Певица Zivert. Фото: instagram.com/_zivert/
Певица Zivert ворвалась в шоу-бизнес молниеносно и буквально сразу получила признание публики. Юлией восторгаются не только за ее творчество, но и за стройную фигуру, стиль и развитое чувство вкуса.
прочитано 192 раза

Многие думали, что исполнительница целенаправленно сидит на строжайших диетах, чтобы сохранить свою худобу. Другие считали, что у Юлии анорексия, с которой она не может справиться. Но, оказалось, причина кроется совсем в другом.

ПО ТЕМЕ

Популярная певица заявила о своих отношениях с Киркоровым

"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"

По словам Zivert, она страдает от серьезного генетического заболевания – загиб желчного пузыря. С этим недугом можно нормально жить только в случае соблюдения всех правил. Так, артистке приходится есть исключительно маленькими порциями. Кроме того, ее рацион сильно ограничен. Юлия не может побаловать себя жаренным, копченным или жирным.

"В связи с этим мне многое нельзя, и если я чересчур себе позволяю, у меня такая жесть начинается в организме, что я лежу неделями в больнице", – поделилась Zivert в эфире шоу "Алена, блин".

Раньше звезда не задумывалась о том, что кладет в рот, в результате чего она загремела в госпиталь. Причем врачи долго не могли понять, в чем суть проблемы. А сама певица не сомневалась в том, что это обычное отравление. Лишь спустя время у нее диагностировали загиб желчного пузыря. С тех пор инстадива тщательно следит за своим рационом.

Автор: 17 апреля 2020, 19:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинская певица уделала россиян и присвоила все лавры

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Нервный Лукашенко публично закатил истерику из-за коронавируса
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Шоу-бизнес

Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак
Гоните алкашей в шею: звезды "Дома-2" из-за беспробудной пьянки превращаются в похотливых животных
"У меня уши были как у слона": перенесший коронавирус известный певец дал интервью
"Я очень сильно поправилась!": Кожевникова перестала влезать в свои вещи

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения

Состояние певицы тревожное
Шоу-бизнес

"Я очень сильно поправилась!": Кожевникова перестала влезать в свои вещи

Актриса пожаловалась поклонникам
Шоу-бизнес

Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак

Гламурная блондинка дерзко ответила юмористу
Шоу-бизнес

"Я требую развода": Шукшина заговорила о расставании с Алибасовым

Супруги живут раздельно

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+