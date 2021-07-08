"Сочувствую вашей потере": Ольга Орлова довела россиян до слез

Ольга Орлова растрогала поклонников архивным фото с лучшей подругой – Жанной Фриске. 8 июля ныне покойной звезде исполнилось бы 47 лет.

Певица разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором стоит рядом с коллегой. Жанна Фриске обнимает подругу, держа в одной руке микрофон. Обе выглядят счастливыми.

Ольга Орлова не стала рассуждать о смерти знаменитости. Она лишь отметила, что в день рождения Жанны Фриске должно было быть так, как на фото. Фолловеры были тронуты нежным кадром и словами телеведущей. Многие признались, что до сих пор не верят в то, что Жанны Фриске нет в живых.

"Какая же она красивая – до слез", "Оля, сочувствую вашей потере. Потерять друга – это как родственника", – высказались подписчики. Все сошлись во мнении, что Ольга Орлова – настоящая подруга.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году. После рождения сына Платона у певицы начались проблемы со здоровьем. Звезда стала страдать головными болями. Вскоре выяснилось, что у нее опухоль мозга. К сожалению, болезнь победила. Знаменитость похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Каждый год 15 июня, в день смерти артистки, поклонники приходят на ее могилу, чтобы почтить память Жанны Фриске.