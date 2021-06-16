Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева

Каждый год 15 июня все близкие покойной певицы собираются на Николо-Архангельском кладбище, где артистка нашла свое последнее пристанище. Ольга Орлова в этот день тоже всегда приезжает на могилу близкой подруги, чтобы почтить ее память и поддержать семью покойной – так произошло и вчера.
Среди собравшихся не было лишь бывшего возлюбленного Жанны Фриске – Дмитрия Шепелева. Телеведущего очень давно не видели на кладбище. Однако речь о нем все равно зашла. Мать покойной певицы рассказала, что различные издания не раз просили ее прокомментировать закрытие детского шоу "Ты как я", ведущим которого был Дмитрий Шепелев. Ольга Орлова отметила, что с той же просьбой обращались и к ней. Экс-солистка группы "Блестящие" всегда отказывалась от таких комментариев, но в этот раз пояснила, что что Шепелев очень злой для того, чтобы вести передачу для детей. Орлова совсем не удивилась тому, что его проект провалился.
Напомним, сам Дмитрий Шепелев даже в соцсетях не отдал память покойной возлюбленной. Вместо этого в годовщину ее смерти он публично предался мечтам об отпуске с новой избранницей. Сама же Ольга Орлова опубликовала архивные снимки с Жанной Фриске, в очередной раз напомнив поклонникам о своей утрате.
Популярные темы форума
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?