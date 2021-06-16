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Шоу-бизнес
Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева

Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева

Накануне Ольга Орлова посетила могилу Жанны Фриске, которая ушла из жизни шесть лет назад.
прочитано 425 раз

Каждый год 15 июня все близкие покойной певицы собираются на Николо-Архангельском кладбище, где артистка нашла свое последнее пристанище. Ольга Орлова в этот день тоже всегда приезжает на могилу близкой подруги, чтобы почтить ее память и поддержать семью покойной – так произошло и вчера.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Среди собравшихся не было лишь бывшего возлюбленного Жанны Фриске – Дмитрия Шепелева. Телеведущего очень давно не видели на кладбище. Однако речь о нем все равно зашла. Мать покойной певицы рассказала, что различные издания не раз просили ее прокомментировать закрытие детского шоу "Ты как я", ведущим которого был Дмитрий Шепелев. Ольга Орлова отметила, что с той же просьбой обращались и к ней. Экс-солистка группы "Блестящие" всегда отказывалась от таких комментариев, но в этот раз пояснила, что что Шепелев очень злой для того, чтобы вести передачу для детей. Орлова совсем не удивилась тому, что его проект провалился.

Напомним, сам Дмитрий Шепелев даже в соцсетях не отдал память покойной возлюбленной. Вместо этого в годовщину ее смерти он публично предался мечтам об отпуске с новой избранницей. Сама же Ольга Орлова опубликовала архивные снимки с Жанной Фриске, в очередной раз напомнив поклонникам о своей утрате.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 17:40 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость777221
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овца безликая
заза
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чудо! трусы умеет говорить! молчала бы
1

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