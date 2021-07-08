Стало известно о романе 52-летней Булановой с молодым теннисистом

Личная жизнь звезды всегда была достаточно бурной. Однако некоторые изменения она скрывала долгое время.

Оказалось, что после тяжелого развода с футболистом Владиславом Радимовым и нескольких не совсем серьезных интрижек на горизонте вдруг появилась большая любовь. Журналисты нашли снимки и видео, снятые друзьями пары. На них счастливая артистка обнимается и целуется с молодым мужчиной, после чего он с удовольствием поднимает ее на руки.

Видимо, Татьяну Буланову все-таки привлекают спортсмены. Неизвестный красавец оказался 32-летним теннисистом Валерием Рудневым. Правда в последние годы спортивную карьеру он больше не развивает и всерьез увлекся бизнесом. Связано ли это с бурным романом – остается лишь гадать.

Сообщается, что возлюбленные вместе уже около года. При этом сама популярная исполнительница наотрез отказывается признаваться в том, как же зовут любимого человека, и чем он занимается. Во всех последних интервью она упоминала лишь то, что абсолютно счастлива, так как избранник – настоящий мужчина, видеть которого рядом с собой она хотела всегда.

Теперь в Сети активно обсуждают, не смущает ли Татьяну Буланову разница в возрасте, ведь она составляет около 20 лет. Сама звезда комментировать все происходящее пока не спешит, но, судя по сияющей улыбке, ее все более чем устраивает.

