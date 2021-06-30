Народ взорвался от вида раздобревшей Булановой: Фу

На днях Татьяна Буланова появилась в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Звезда выбрала для участия в программе эффектный образ. Для выхода в свет она надела элегантное черное платье в пол, усыпанное стразами. Последнее время артистка нечасто бывает на публике, поэтому для некоторых ее появление стало шоком.

В комментариях к видео и фото с Татьяной Булановой несколько человек завили, что артистка сильно поправилась и даже сравнили ее с жабой. По мнению отдельных личностей, исполнительница хита "Не плачь" совсем себя запустила.

Негативных замечаний было всего несколько штук, и народ взорвался из-за несправедливости. Пользователи Сети кинулись защищать певицу, отметив, что нападки на ее внешность не имеют под собой оснований. Артистка прекрасно выглядит для своего возраста, да и это не главное, ведь основное в человеке – его талант и доброта.

"Какое кому дело до других людей! Фу! Неужели людям больше не чего делать как только писать эти глупости!", "Замечательно она выглядит, а те кто пишет такие заголовки просто ничтожество, которое ради рейтинга просмотром готовы морально уничтожить любого", "Татьяна, Вы очаровательны!", "Татьяна прекрасный человек, талантливая певица, красивая женщина", "Что же Вы гадости такие пишете?! Прекрасно она выглядит... ну, немножко вес набрала. Ухоженная красивая женщина", – написали в комментариях.