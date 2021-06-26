"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать

На днях артистка появилась на ТВ, неприятно удивив поклонников. В кадре Татьяна Буланова выглядит тучной и постаревшей.

Исполнительница шлягера "Не плачь" пришла в студию программы "Вечерний Ургант" в качестве гостьи. Россияне не сразу узнали в располневшей женщине Татьяну Буланову, которой в марте исполнилось 52 года. Несмотря на то, что певица надела вечернее платье и сделала яркий макияж, возраст и лишний вес сделали свое дело. Роскошные глаза звезды превратились в узкие щелочки, а элегантные скулы скрылись под увесистыми щеками.

К счастью, вокал популярной артистки сохранил прежние достоинства. Благодаря сильному голосу, Татьяна Буланова все же произвела впечатление на зрителей шоу и подняла им настроение своим выступлением. Окрыленная успехом звезда разместила в "Инстаграм" фотографии с шоу, но была повержена острой критикой. Россияне нелестно высказались о ее внешнем виде, решив, что знаменитость совсем себя запустила.

"Фу, старая она, как жаба", "Как Вы поправились", "Блин, изменилась Таня..." — написали к публикации удивленные комментаторы. Преданные фанаты бросились защищать артистку, нахваливая ее талант и карьерные успехи. Многие признались, что будут любить певицу в любом образе, какой бы она ни была. Сама Татьяна Буланова не ответила на негативные комментарии, оставив хейтерам поле для размышлений.

