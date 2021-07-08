Собчак заговорила о страшном диагнозе: побежала к врачам

Журналистка рассказала, что крайне опасается нового штамма, а сводки шокируют ее до глубины души. Выяснив, что новый вариант болезни может быть опасен и для молодых людей, она побежала к своему врачу, чтобы разобраться с вакцинацией. При этом вся семья дивы недавно лишь оправилась от злосчастного вируса.
Ксения Собчак отметила, что анализ показал высокий уровень антител. Однако она посчитала, что этого недостаточно, и приняла решение сделать прививку, чтобы чувствовать себя более спокойной и защищенной. При этом врач звезды не считал такой шаг необходимым для знаменитости. Она согласна с сомнениями многих относительно того, что вакцина пока недостаточно испытана. "Но вирус тоже экспериментальный", – заявила она.
По мнению журналистки, намного лучше сделать прививку, чем переболеть, так как даже 30-летние потом восстанавливаются под аппаратом ИВЛ. "Не исключаю последствий", – призналась она. Однако знаменитость убеждена, что ничто не может быть хуже подключения к системам.
Опасений граждан Ксения Собчак не понимает. Она утверждает, что вирус мутирует, а потому игнорирование прививки может привезти к страшным последствиям. Позднее звезда планирует сделать еще одну вакцину, но уже международную, чтобы можно было передвигаться по всему миру.
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