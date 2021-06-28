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Шоу-бизнес
"От меня всегда ждут обсер": Собчак удивила внезапным поступком

"От меня всегда ждут обсер": Собчак удивила внезапным поступком

Ксения Собчак, будучи ведущей музыкального фестиваля, смогла одной из первых оценить образы всех участников.
прочитано 426 раз

С 23 по 27 июня в Crocus City Hall проходил музыкальный фестиваль "Жара", ведущей которого стала Ксения Собчак. В один из дней на сцене исполнялись популярные хиты 90-х. Среди исполнителей появилась и 51-летняя Лада Дэнс. Певица примерила на себя сексуальный образ, который пришелся по душе привередливой Ксении Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В облегающем и полупрозрачном платье Лада Дэнс напомнила ведущей популярную американскую певицу Бритни Спирс. Журналистка похвалила выбор звезды и заявила:

"От меня всегда ждут обсер, но я умею делать комплименты."

В подтверждение своей высокой оценки Собчак пообещала тоже примерить на себя подобный образ на одном из следующих мероприятий – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ". Напомним, что супруга Константина Богомолова известна своей любовью к острому словцу, однако в этот раз она доказала, что способна говорить хорошие слова коллегам по сцене.

В этом году фестиваль "Жара" впервые проходил без зрителей – такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в Москве. Ранее Собчак призналась, что она благодарна Собянину за введенные в столице ограничения. По словам телеведущей, если бы "Жара" проходила в "Лужниках", как планировалось ранее, это был бы настоящий ад. Сама Ксения Собчак на мероприятии выглядела прекрасно и демонстрировала отличное настроение.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 16:21 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость787726
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Постарела сильно, однако...
крокус-Чпокус
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Канешна, канешна. При пустом зале, каго обобсирсиратьать? Ниинтиресна жэ.
Гость780029
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А ничего другого ты и не можешь! Только обсирать!
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