Объявлено о разводе Меган Маркл и принца Гарри

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри могут развестись.

На днях в Великобритании открыли памятник покойной принцессе Диане. Ее сыновья – принц Гарри и Уильям присутствовали на важном мероприятии. Источник, приближенный к новостям королевской семьи Дункан Ларкомб уверена, что Гарри в тот день задумался о своем будущем. Он мог подумать, что идет по кривой дорожке из-за своей жены.

Ведь герцог принес в жертву отношения со своими близкими ради жизни с Меган маркл. Эксперт уверен, что это было сделано из-за прихоти американской актрисы. Однако со временем ее чары падут. Гарри не сможет без своей родни, ведь у него так заложено в воспитании самой принцессой Дианой.

Дункан Ларкомб уверен, что принц Гарри вскоре пожалеет о содеянном. На открытии памятника было видно, как он нервничает и все время неуместно улыбается и переминается с ноги на ногу.

Эксперт рассказал, что принцы Гарри и Уильям могут помириться, если этому не будет препятствовать Меган Маркл. Именно ее негативное отношение к королевской семье может сработать против нее самой, и в итоге она останется у разбитого корыта.



Напомним, раскол в королевской семье начался не после того, как герцоги Сассекские покинули Великобританию и отказались от королевских обязанностей. Все началось, когда Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри.