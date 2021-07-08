Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Четверг
8 июля
Лента новостей
04:39
Объявлено о разводе Меган Маркл и принца Гарри
02:38
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 8 июля
00:11
Похороны Владимира Меньшова: все подробности
22:06
В суде рассказали об алиментах после развода Бородиной и Омарова
21:56
Вирусолог Тимаков: появились случаи заражения COVID-19 в третий раз
21:49
В Зеленограде мужчина украл сумку с деньгами из машины такси
21:43
"Дикий скандал": Зеленский променял США на Китай
21:35
В Новосибирске избили и ограбили продавца фруктов
21:16
В Киеве мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме
20:53
"Пыток не было": Протасевичу разрешили завести "Твиттер"
20:43
В Петербурге из-за задымления закрыли станцию метро
20:39
Политологи рассказали о главных интригах на выборах в Госдуму
20:34
Гроб на сцене МХАТа: на похоронах министра культуры звезды шептались о самоубийстве
20:30
Умер Роберт Дауни: известна причина
19:54
Жители Крыма бьют тревогу из-за нашествия комаров
19:41
Разорвали флаг ЕС: грузинские националисты сорвали второй гей-парад
19:33
Готовится стать отцом: Дава рассказал о суррогатном материнстве
18:34
В Щелкове мужчина зарезал полицейского из-за замечания
18:30
Литва хочет отгородиться от Белоруссии стеной
18:26
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности
18:13
58-летняя Деми Мур в купальнике произвела фурор
18:11
Глава Минтруда: На выплаты семьям с детьми направят 204 миллиарда рублей
17:58
Долину унизили на глазах у миллионов из-за скандала с блогером
17:50
Всплыли леденящие душу подробности жизни звезды сериала "Постучись в мою дверь" с изнасиловавшим ее отцом
17:36
Убит президент Гаити: все подробности
17:35
Поргиной врезали за наплевательское отношение к могиле покойного Караченцова
17:21
Смерть подкосила улыбчивого Петросяна: Царствие небесное
17:21
"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
17:02
Оценены шансы Зеленского на новых выборах президента Украины
16:59
Дочь Меньшова развеяла слухи об ухудшении состояния Алентовой
16:48
Жителей Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
16:43
На ИВЛ в тяжелом состоянии: появились новые данные о состоянии Мамонова
16:27
Шепелев сделал заявление об эмиграции
16:24
Оппозиция пишет для Белоруссии альтернативную конституцию
16:18
Победившая рак звезда "Универа" и "САШИТАНИ" накопила на просторную квартиру в Москве
15:56
Путин дал поручение правительству по выплатам на детей
15:46
"Сережа в ****": народ обеспокоен состоянием покинувшего страну Лазарева
15:42
Сбежал со слезами после секса: бывшая жена Аршавина поделилась интимными откровениями
15:29
"Не платит алименты, кинул бывшую жену": как складываются отношения Деревянко с экс-возлюбленной и детьми
15:25
"Ругалась матом и кидалась": Ваенгу втянули в пьяный скандал
15:16
"Хочется позвонить": слова потерявшей отца Меньшовой заставили россиян рыдать
15:08
"Даже на Рудковскую так не смотрит!": Плющенко заподозрили в нетрадиционной ориентации
15:04
Зеленский рассказал об альтернативе "нормандскому формату"
14:56
Собянин: За последние сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тысяч человек
14:52
"Россию нужно любить": юрист Сергей Попов обозначил главные задачи молодежи
14:47
Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз
14:45
"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех
14:31
Мечтающая о замужестве Старшенбаум пошла на крайние меры
14:28
Сергей Зверев будет баллотироваться на пост депутата Госдумы
14:24
Утяшева впервые за долгое время показала сына от Воли: Как быстро вырос!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую
"Неделя-две осталось": тяжелобольной экс-супруге Аршавина необходима операция
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую
"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Объявлено о разводе Меган Маркл и принца Гарри

Объявлено о разводе Меган Маркл и принца Гарри

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри могут развестись.
прочитано 1580 раз

На днях в Великобритании открыли памятник покойной принцессе Диане. Ее сыновья – принц Гарри и Уильям присутствовали на важном мероприятии. Источник, приближенный к новостям королевской семьи Дункан Ларкомб уверена, что Гарри в тот день задумался о своем будущем. Он мог подумать, что идет по кривой дорожке из-за своей жены.

ПО ТЕМЕ

Принц Гарри и Меган Маркл обвели королеву вокруг пальца

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Ведь герцог принес в жертву отношения со своими близкими ради жизни с Меган маркл. Эксперт уверен, что это было сделано из-за прихоти американской актрисы. Однако со временем ее чары падут. Гарри не сможет без своей родни, ведь у него так заложено в воспитании самой принцессой Дианой.

Дункан Ларкомб уверен, что принц Гарри вскоре пожалеет о содеянном. На открытии памятника было видно, как он нервничает и все время неуместно улыбается и переминается с ноги на ногу.

Эксперт рассказал, что принцы Гарри и Уильям могут помириться, если этому не будет препятствовать Меган Маркл. Именно ее негативное отношение к королевской семье может сработать против нее самой, и в итоге она останется у разбитого корыта.

Напомним, раскол в королевской семье начался не после того, как герцоги Сассекские покинули Великобританию и отказались от королевских обязанностей. Все началось, когда Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 04:39 Источник: Wday ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потерявшая отца Меньшова не смогла сдержать слез

Телеведущая поделилась трогательным воспоминанием
Шоу-бизнес

Странное поведение Пугачевой с внучкой вызвало оторопь

Девочка похожа на Примадонну
Сериалы

Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение

Актриса ищет врача
Шоу-бизнес

"Какой ужас": кривляющаяся на камеру Варнава вызвала отторжение

Она изменила цвет глаз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+