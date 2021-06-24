Принц Гарри и Меган Маркл обвели королеву вокруг пальца

Принц Гарри и Меган Маркл в начале лета стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь.

Однако даже такое радостное событие, как появление нового члена семьи, не обошлось без скандала. Во-первых, многим не понравилось, что пара объявила о наследнице только через два дня после родов. Во-вторых, вопросы вызвало то, как назвали малышку – Лилибет Диана. Народ удивился, что принц Гарри посмел воспользоваться "домашним" именем королевы Елизаветы II.

Супруги заверили, что согласовали этот вариант с монаршей особой задолго до рождения малышки и она дала добро. Если бы бабушка оказалась против, девочку назвали бы по-другому. Однако у журналистки Пенни Джунор есть сомнения по поводу этой версии. Она узнала, что герцоги Сассекские выкупили домены lilibetdiana.com и lilidiana.com в день звонка королеве 31 мая.

Из этих данных выходит, что принц Гарри и Меган Маркл обманули не только поклонников, но и Елизавету II. По сути, королеву просто поставили перед фактом в этом вопросе.

Впрочем, судя по всему, этот момент не сильно расстроил монаршую особу. В начале июня приближенные ко дворцу заявили, что Елизавета II готова помириться с блудным внуком, когда тот вновь приедет в Лондон. Предполагается, что это произойдет в день открытия памятника принцессе Диане.