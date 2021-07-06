Бородина рассказала о разделе имущества после развода с Омаровым

Ксения Бородина активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. Сегодня она решила устроить блиц-рубрику "вопрос-ответ" и откровенно обсудила все интересующие фанатов темы.
Конечно, на первом плане стоял развод Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым. Пара долго не комментировала слухи о разладе, но в итоге информация подтвердилась.
Один из подписчиков задал вопрос, есть ли у него шанс на отношения с Ксенией Бородиной и свободна ли она сейчас. В ответ на это телеведущая уверенно написала: "Я свободна" и прикрепила множество смайликов.
Ксения Бородина уверяет, что до последнего пыталась спасти отношения с избранником, но все было тщетно. Сейчас пара живет раздельно. Курбан Омаров проводит время с сыном от бывшей возлюбленной. Бородина же отдыхает в Армении, пишет Пятый канал.
Также фанаты затронули тему раздела имущества. Ведь за шесть лет пара нажила немало – три квартиры, элитный особняк в Подмосковье и бизнес.
Поклонников интересует вопрос, отдаст ли ей Курбанов Омаров загородный дом в Подмосковье? Ведущая уверена, что других вариантов быть не должно. Как будет на само деле, покажет время.
Напомним, пара приобрела недвижимость сразу после свадьбы в 2016 году. Они купили дом за 20 миллионов рублей. Еще около десяти миллионов они вложили в ремонт.
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