"Обеих интересует пиар или деньги": Макееву с соперницей вывели на чистую воду

Скандал вокруг свадьбы актрисы со строителем Романом Мальковым не утихает. Его бывшая жена, оставшаяся с четырьмя детьми на руках, никак не может смириться с потерей любимого мужчины. Светлана, как и Анастасия Макеева, участвуют в программах, на которых публично поливают друг друга грязью и доказывают свою правоту.
Более того, конфликт между женщинами уже доходил до рукоприкладства. Телеведущая и экс-супруга Малькова оставили друг другу увечья — пришлось обращаться к медикам.
"Людям всегда интересно копаться в грязном белье. Ссоры и измены "кормят" СМИ. Более всего смешны заявления в полицию. Конечно, никто никого наказывать не будет", – убеждена психолог. Она констатировала, что в данной ситуации две женщины дерутся из-за одного мужчины.
При этом Алена Полынь считает, что "по факту обеих интересует пиар или деньги, но не мужчина". Эксперт отметила, что если бы их интересовал Роман Мальков, то на передачу бы они не пошли. "Счастье любит тишину", – заключила психолог.
Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков начали встречаться около года назад. Несмотря на осуждение, пара сыграла свадьбу в начале мая текущего года.
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