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Шоу-бизнес
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка

"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка

На днях Светлана Малькова рассказала, что после съемок у Андрея Малахова ее избила Анастасия Макеева.
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Экс-жена нового супруга актрисы заявила, что соперница оттаскала ее за волосы на глазах у толпы. При этом она подчеркнула, что инициатором потасовки была именно артистка, которая всячески провоцировала ее оскорблениями и съемкой на телефон.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Наконец Анастасия Макеева рассказала свою версию событий. По словам актрисы, программа Андрея Малахова вообще вышла в эфир только потому, что она решила поддержать мужа, ранее не дававшего интервью. Как отметила звезда, он несколько месяцев терпел унижения от бывшей жены, поэтому и решил прокомментировать все публично.

Актриса подчеркнула, что между ней и Светланой Мальковой была не драка, а стычка. Анастасия Макеева заявила, что после окончания съемок бывшая жена Романа побежала сразу же забирать свой гонорар. На выходе из бухгалтерии актриса решила над ней пошутить, уточнив, будет ли та платить налоги с денег, которые получила за унижение отца собственных детей.

"Светлана сказала: "Посмотрите, она меня снимает!". И следующее ее движение – она меня ударила телефоном по лицу", – пояснила Анастасия Макеева.

Актриса была готова дать сдачи. "Потому что у меня кровь текла по щеке. Но меня держали", – отметила звезда. В итоге потасовка закончилась приездом полиции. Женщины написали друг на друга заявления, однако артистка не уверена, что Светлана Малькова поплатится за рукоприкладство.

Но больше всего Анастасия Макеева переживает за ребенка, которому могли поломать психику. По словам артистки, сразу после случившегося соперница написала дочери, причем вывернув все в свою пользу. "Самое страшное, что страдают дети", – отметила звезда.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 16:20 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость783901
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Да, видно совсем Макеева одинока, что так рьяно борется за никчемного мужичонка. Ну какой нормальный мужик будет плохо отзываться о матери его 4-<цензура> ! детей? Только подонок. Понимаю, что может у мужика снесло крышу от счастья. Там он думал о том, чтобы прокормить семью и не было времени для себя, а тут ИМ занимаются, делают ему массажи и маникюр. Могу поверить, что ему снесло крышу, но мозги-то должны остаться хотя бы на то, чтобы не плевать в бывшую и в своих детей. Разве это мужик? Бывшая должна перекреститься, что избавилась. Ей трудно сейчас, но все со временем наладится.
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