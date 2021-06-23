"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей

Анастасия Макеева вместе с новоиспеченным мужем приняла участие в съемках еще одной программы Андрея Малахова.

В личном блоге телеведущий опубликовал кадры из студии. На одном из роликов видно, как артистке измеряют давление. По словам телеведущего, "редакция даже не могла предположить, чем закончится встреча" Анастасии Макеевой со Светланой Мальковой. Судя по всему, из-за накала страстей артистке стало плохо.

Стоит отметить, что предыдущий выпуск программы Андрея Малахова завершился потасовкой. Правда, до сих пор неясно, кто кого спровоцировал и кто кого избил. Бывшая жена Романа Малькова утверждает, что инициатором скандала стала Анастасия Макеева, которая первой начала оскорблять ее и снимать на видео уже за кулисами шоу.

Актриса настаивает на другой версии. Звезда уверяет, что просто решила пошутить над Светланой, которая сразу же после съемок бросилась за гонораром. Артистка уточнила у соперницы, собирается ли та платить налоги с денег, которые получила за оскорбление отца своих детей. В итоге Малькова набросилась на оппонентку и разбила ей голову. Потасовка закончилась приездом полиции.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков начали встречаться около года назад. Как выяснилось позднее, ради актрисы строитель бросил жену после 17 лет брака и четверых детей. Естественно, многие встали на сторону оставленной супруги, обвинив актрису в том, что та увела мужчину из семьи. Несмотря на осуждение, пара сыграла свадьбу в начале мая этого года.