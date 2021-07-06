Тайно стал отцом? Билана увидели гуляющим с детской коляской

Из-за недавно попавшего в Сеть видео некоторые поклонники думают, что Дима Билан решил пойти по стопам Сергея Лазарева и завести ребенка втайне ото всех.

Недавно солист группы "Ногу свело" Максим Покровский записал видео, в котором крайне эмоционально отчитал Диму Билана за то, что тот якобы сорвал выступление коллектива. По словам музыканта, 39-летний артист во время своего концерта наплевал на антиковидные меры, из-за чего организаторы отменили дальнейшие мероприятия, в том числе выход Покровского на сцену.

Слишком эмоциональная реакция Максима в ролике стала причиной появления различных мемов. Билан тоже решил высмеять Покровского, сняв комичное видео. Дима "обвинил" себя в исчезновении динозавров, росте курса доллара, отключении горячей воды, подорожании услуг ЖКХ, смерти Джека в фильме "Титаник"... Кадры певец опубликовал в "Инстаграм".

На 40-й секунде видео Билан появился с детской коляской, чтобы обыграть тему выплат материнского капитала. Поклонники недоумевают, откуда у Димы такое устройство. Некоторые предположили, что певец тайно стал отцом. Теперь фанаты гадают, кто может быть матерью ребенка.

Вполне возможно, что Дима Билан одолжил детскую коляску у соседей, чтобы снять видео. Но эту теорию не поддерживают те, кто верит слухам о женитьбе певца. Напомним, недавно внимание фанатов привлекло золотое кольцо, которое появилось на пальце артиста.