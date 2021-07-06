Бородина влезла в разборки Бузовой и Кадони

Экс-коллега Ольги Бузовой – Ксения Бородина заявила, что считает Влада Кадони "Человечищем" с большой буквы.

Ранее в Сети разгорелся конфликт между Ольгой Бузовой и Владом Кадони. Экс-ведущая "Дома-2" неожиданно отписалась в "Инстаграм" от всех бывших соведущих. Влад Кадони в ответ разразился гневной отповедью в адрес певицы, от которой он не ожидал такой перемены. Кадони назвал артистку лицемерной и отметил, что это касается не только ее последнего поступка. Ольга Бузова оказалась шокирована и тоже не стала молчать.

Теперь подписчики решили узнать, что думает об этом конфликте Ксения Бородина. В ответ на просьбу фолловеров телеведущая прокомментировала эту ситуацию в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Знаменитость отметила, что давно дружит с Кадони и знает его с лучшей стороны: он никогда не подведет в последний момент, не будет строить из себя жертву и не мыслит корыстно. Бородина добавила, что у ее коллеги такое же обостренное чувство справедливости, как и у нее самой. Из всего этого можно сделать вывод о том, что Ксения Бородина все же поддерживает позицию Влада Кадони.

Другой экс-участник "Дома-2", очевидно, не совсем согласен с мнением Ксении Бородиной относительно Кадони. Ранее конфликт бывших коллег также прокомментировал Рустам Солнцев – шоумен заявил, что дружить с Ольгой Бузовой и "годами вылизывать ей причинное место — разные вещи".