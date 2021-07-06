"Юля, береги маму": обеспокоенная Стриженова публично обратилась к Меньшовой

Екатерина Стриженова выразила свои соболезнования потерявшей отца Юлии Меньшовой.

5 июля не стало легендарного режиссера, актера и сценариста – Владимира Меньшова. Новость о его смерти стала настоящим потрясением как для обычных россиян, так и для знаменитостей. Многие селебрити поспешили выразить свои соболезнования семье покойного в публичном пространстве. Не стала исключением и Екатерина Стриженова, которая обратилась к Юлии Меньшой на своей странице в "Инстаграм".

Телеведущая опубликовала черно-белый снимок Владимира Меньшова и, перефразируя слова из его легендарного фильма, отметила, что "сегодня Москве придётся поверить в наши слёзы". Стриженова добавила, что очень соболезнует близким режиссера и полностью разделает их горе. Обращаясь к дочери покойного, Екатерина написала:

"Юля , береги маму…".



Опасения телеведущей относительно здоровья Веры Алентовой небезосновательны. 79-летняя артистка находится в больнице, куда она попала с коронавирусной инфекцией вслед за Владимиром Меньшовым. Известие о смерти дорого супруга настигло народную артистку в медучреждении. Каково в данный момент состояние овдовевшей Веры Алентовой, пока неизвестно.

Подписчики Екатерины Стриженовой разделили ее беспокойство за судьбу Веры Алентовой и выразили свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Владимира Меньшова.