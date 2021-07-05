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Шоу-бизнес
Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов

Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов

Ольге Бузовой идет 36-й год, но ни мужа, ни ребенка у нее нет. По мнению звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, точно предсказавшей рождение детей у Филиппа Киркорова, совсем скоро все изменится. Свой прогноз для звезды "Дома-2" Клара озвучила по просьбе "Дни.ру" за кулисами международного музыкального фестиваля "Жара".

Продолжение: В Сеть попало фото обнаженной Бузовой: Настоящее дно
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"В программе Ольге Бузовой я вижу знак прогресса и предсказательства – из нее бы получился хороший врач, – уверяет Клара Кузденбаева. – Она очень душевная, чувствительная, близко к сердцу воспринимающая чужую боль. У нее эмоции преобладают над разумом. Но она довольно нетерпелива и у нее не хватает хитрости".

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Кузденбаева не понимает, почему Бузову некоторые люди называют бездарью. "Она – большая труженица, – говорит нумеролог. – И только завистники могут бросать в нее камни".

Рассказала Клара и про то, что ждет Ольгу в личной жизни, если смотреть на ее нумерологическую карту и опираться на дату рождения – 20 января 1986 года. "Нынешний год очень хорош для перемен в личной жизни Бузовой, – полагает Кузденбаева. – Она должна выйти замуж! Но ей противопоказан мужчина под знаком Близнецов – он может принести ей разрушение (первый муж футболист Дмитрий Тарасов был рожден под знаком Рыб – Прим. ред.)"

"А в 37 лет Бузову по программе ждет громкая слава, успех и рождение мальчика, – удивила Кузденбаева. – Рождение ребенка я в свое время предсказала Киркорову, теперь уверена, что мамой станет и Бузова".

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Фото: пресс-служба
Автор: 5 июля 2021, 09:27
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость790082
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Удивляюсь ,неужели не жалко отдавать деньги мошенникам ,у бузовой было уже огромное количество таких гадалок ,что ей уже давно надо было родить, замуж выйте,но что то все мимо КОНЕЧНО всё делают для того, чтобы не забыли алкоголичку, что мечтает родить
595959
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тогда вся страна будет наблюдать,как кушает.спит.писает ,какает,руками машет её дитятко,ей и воспитывать будет его некогда,только фотать и выставлять фотки на обозрение,и каким тогда ребятенок вырастет,мамка -то заточена на другое..
%%рен90%0лен
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жди от 6а?ья всегда увы по980ха,беременность опять,придумала 9у%ё)(а !!скандал нужен каждый день иначе забудут
1

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