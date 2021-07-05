Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов

Ольге Бузовой идет 36-й год, но ни мужа, ни ребенка у нее нет. По мнению звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, точно предсказавшей рождение детей у Филиппа Киркорова, совсем скоро все изменится. Свой прогноз для звезды "Дома-2" Клара озвучила по просьбе "Дни.ру" за кулисами международного музыкального фестиваля "Жара".

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