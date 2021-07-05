Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов

"В программе Ольге Бузовой я вижу знак прогресса и предсказательства – из нее бы получился хороший врач, – уверяет Клара Кузденбаева. – Она очень душевная, чувствительная, близко к сердцу воспринимающая чужую боль. У нее эмоции преобладают над разумом. Но она довольно нетерпелива и у нее не хватает хитрости".
Кузденбаева не понимает, почему Бузову некоторые люди называют бездарью. "Она – большая труженица, – говорит нумеролог. – И только завистники могут бросать в нее камни".
Рассказала Клара и про то, что ждет Ольгу в личной жизни, если смотреть на ее нумерологическую карту и опираться на дату рождения – 20 января 1986 года. "Нынешний год очень хорош для перемен в личной жизни Бузовой, – полагает Кузденбаева. – Она должна выйти замуж! Но ей противопоказан мужчина под знаком Близнецов – он может принести ей разрушение (первый муж футболист Дмитрий Тарасов был рожден под знаком Рыб – Прим. ред.)"
"А в 37 лет Бузову по программе ждет громкая слава, успех и рождение мальчика, – удивила Кузденбаева. – Рождение ребенка я в свое время предсказала Киркорову, теперь уверена, что мамой станет и Бузова".
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