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Шоу-бизнес
Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 июля

Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 июля

Дни.ру собрали всю актуальную информацию. Певица МакSим хватается за жизнь.
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Более двух недель россияне просили высшие силы помочь певице МакSим, но в окружении артистки совсем не говорили об улучшениях. Жестокосердные люди успели и заранее "похоронить" певицу, и даже место на кладбище ей подыскали. Наконец, появились хорошие новости: звезда пришла в сознание. Об этом сообщил священнослужитель на телевизионном канале "Спас".

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Настоятель рязанского монастыря Лука Степанов, который объявил важную информацию, давно знаком с певицей МакSим, более десяти лет. Он проводил венчание артистки с первым супругом и крестил детей знаменитости. "Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это", — объявил духовник про Марину Максимову, отметив, что его информация правдива.

Игумен уточнил, что когда люди висят на волоске от смерти, они часто находятся в сознании. Лука Степанов не переставая молился о здоровье певицы МакSим с тех пор, как узнал ее о госпитализации. Он призывал россиян взывать к богу об исцелении артистки.

Представительница певицы МакSим Яна Богушевская опровергла данные о том, что на лечение звезды уходят миллионы рублей. Информация появилась в инстаграм-аккаунте женщины. Также она назвала ложью слухи о романтической связи артистки с неврологом Рамилем Артюшевым.

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Певица МакSим. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 04:04 Источник: Телеканал "Спас" ✓ Надежный источник
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