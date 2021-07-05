Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 июля

Дни.ру собрали всю актуальную информацию. Певица МакSим хватается за жизнь.

Более двух недель россияне просили высшие силы помочь певице МакSим, но в окружении артистки совсем не говорили об улучшениях. Жестокосердные люди успели и заранее "похоронить" певицу, и даже место на кладбище ей подыскали. Наконец, появились хорошие новости: звезда пришла в сознание. Об этом сообщил священнослужитель на телевизионном канале "Спас".

Настоятель рязанского монастыря Лука Степанов, который объявил важную информацию, давно знаком с певицей МакSим, более десяти лет. Он проводил венчание артистки с первым супругом и крестил детей знаменитости. "Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это", — объявил духовник про Марину Максимову, отметив, что его информация правдива.

Игумен уточнил, что когда люди висят на волоске от смерти, они часто находятся в сознании. Лука Степанов не переставая молился о здоровье певицы МакSим с тех пор, как узнал ее о госпитализации. Он призывал россиян взывать к богу об исцелении артистки.

Представительница певицы МакSим Яна Богушевская опровергла данные о том, что на лечение звезды уходят миллионы рублей. Информация появилась в инстаграм-аккаунте женщины. Также она назвала ложью слухи о романтической связи артистки с неврологом Рамилем Артюшевым.