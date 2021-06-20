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Шоу-бизнес
"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой

Блогер Лера Миро прокомментировала состояние певицы МакSим. По ее мнению, звезда может скончаться так же, как Юлия Началова.
прочитано 2301 раз

Лена Миро хорошо известна россиянам, благодаря скандальным публикациям в Живом Журнале. Блогер эмоционально выражает мнение о резонансных ситуациях и получает мощный читательский отклик. За основу недавнего поста она взяла шокирующую новость о здоровье певицы МакSим. Вокалистку ввели в искусственную кому с обширным поражением легких, но при этом по тестам ковид у нее не обнаружили. По словам Лены Миро, артистке грозит прискорбная кончина в духе Юлии Началовой.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Аргументируя свое предположение, блогер сравнила возраст звезд. "Началова умерла в 38 лет. МакSим сейчас — 38. Может, тоже умрет", — написала Лена Миро в Живом Журнале. Она отметила, что ей жалко лежащую в коме знаменитость, так как от такого трагического исхода никто не застрахован и никто бы не хотел оказаться на месте певицы.

Звезда Живого Журнала подчеркнула, что певица МакSим похожа на Юлию Началову даже внешне. С целью подтверждения своей позиции, блогер добавила к тексту фотографии артисток. Лена Миро спросила у подписчиков, почему они не торопятся делать прививку от коронавируса, когда с людьми происходят такие страшные вещи. "Можно считать себя молодым, здоровым и сильным. Скажу по большому секрету: и такие умирают тоже", — выразилась женщина.

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Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 13:37 Источник: LiveJournal/Лена Миро ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как страшная болезнь убивала Началову

комментарии

Ответить:

ТИНА
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У Юлечки была совершенно другая ,запущенная патология С подагрой.которая у нее была живут долго,а вот с абсцессом,который вызвал последующий сепсис-не выживают или только единицы У Максим совершенно другая патология Ей неоднократно проводили тесты на ковид,думая его подтвердить и зациклились на этом.хотя причина воспаления легких видимо,была другого генеза,Но врачи так хотели подтвердить этот вирус,что просмотрели банальную пневмонию,которая захватила большую пл легких Но она вылечится ! и не надо тушить светСкоро поправится
Гость777093
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Бедная девочка. Пусть выздоравливает. Болезнь страшная
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