"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой

Блогер Лера Миро прокомментировала состояние певицы МакSим. По ее мнению, звезда может скончаться так же, как Юлия Началова.

Лена Миро хорошо известна россиянам, благодаря скандальным публикациям в Живом Журнале. Блогер эмоционально выражает мнение о резонансных ситуациях и получает мощный читательский отклик. За основу недавнего поста она взяла шокирующую новость о здоровье певицы МакSим. Вокалистку ввели в искусственную кому с обширным поражением легких, но при этом по тестам ковид у нее не обнаружили. По словам Лены Миро, артистке грозит прискорбная кончина в духе Юлии Началовой.

Аргументируя свое предположение, блогер сравнила возраст звезд. "Началова умерла в 38 лет. МакSим сейчас — 38. Может, тоже умрет", — написала Лена Миро в Живом Журнале. Она отметила, что ей жалко лежащую в коме знаменитость, так как от такого трагического исхода никто не застрахован и никто бы не хотел оказаться на месте певицы.

Звезда Живого Журнала подчеркнула, что певица МакSим похожа на Юлию Началову даже внешне. С целью подтверждения своей позиции, блогер добавила к тексту фотографии артисток. Лена Миро спросила у подписчиков, почему они не торопятся делать прививку от коронавируса, когда с людьми происходят такие страшные вещи. "Можно считать себя молодым, здоровым и сильным. Скажу по большому секрету: и такие умирают тоже", — выразилась женщина.