"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой

Лена Миро хорошо известна россиянам, благодаря скандальным публикациям в Живом Журнале. Блогер эмоционально выражает мнение о резонансных ситуациях и получает мощный читательский отклик. За основу недавнего поста она взяла шокирующую новость о здоровье певицы МакSим. Вокалистку ввели в искусственную кому с обширным поражением легких, но при этом по тестам ковид у нее не обнаружили. По словам Лены Миро, артистке грозит прискорбная кончина в духе Юлии Началовой.
Аргументируя свое предположение, блогер сравнила возраст звезд. "Началова умерла в 38 лет. МакSим сейчас — 38. Может, тоже умрет", — написала Лена Миро в Живом Журнале. Она отметила, что ей жалко лежащую в коме знаменитость, так как от такого трагического исхода никто не застрахован и никто бы не хотел оказаться на месте певицы.
Звезда Живого Журнала подчеркнула, что певица МакSим похожа на Юлию Началову даже внешне. С целью подтверждения своей позиции, блогер добавила к тексту фотографии артисток. Лена Миро спросила у подписчиков, почему они не торопятся делать прививку от коронавируса, когда с людьми происходят такие страшные вещи. "Можно считать себя молодым, здоровым и сильным. Скажу по большому секрету: и такие умирают тоже", — выразилась женщина.
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