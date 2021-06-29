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Шоу-бизнес
Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление

Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление

Игумен Лука, настоятель Пронского мужского монастыря, являющийся личным духовником певицы МакSим, высказался о ее состоянии и вероятности обряда соборования.
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Россияне в соцсетях желают артистке, находящейся в коме, скорейшего выздоровления и молятся за ее здоровье. Поклонники посвящают ей пронизанные горем строки, вспоминая, как росли на ее песнях.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Личный духовник тоже молится за исполнительницу. Священник рассказал, что намеревался провести для больной пневмонией Марины Абросимовой обряд соборования, который укрепляет тело и душу. При этом отец Лука заявил, что, к сожалению, его нельзя совершать для находящихся без сознания людей.

Духовник отметил, что пока что состояние знаменитости является совсем кризисным. Он призвал тех, кто еще не молился за артистку, сделать это, чтобы духовно поддержать ее.

Напомним, ранее медики сообщили, что певица МакSим в критическом состоянии. Около двух недель назад ее ввели в искусственную кому. Первые серьезные признаки заболевания исполнительница почувствовала 15 июня. Перед этим она выступала в Казани, и уже ощущала себя нехорошо.

Как писали "Дни.ру", знаменитость перевели с аппарата ИВЛ на ЭКМО. У нее поражено 80% легких.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 12:51 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

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