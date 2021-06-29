Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление

Игумен Лука, настоятель Пронского мужского монастыря, являющийся личным духовником певицы МакSим, высказался о ее состоянии и вероятности обряда соборования.



Россияне в соцсетях желают артистке, находящейся в коме, скорейшего выздоровления и молятся за ее здоровье. Поклонники посвящают ей пронизанные горем строки, вспоминая, как росли на ее песнях.

Личный духовник тоже молится за исполнительницу. Священник рассказал, что намеревался провести для больной пневмонией Марины Абросимовой обряд соборования, который укрепляет тело и душу. При этом отец Лука заявил, что, к сожалению, его нельзя совершать для находящихся без сознания людей.

Духовник отметил, что пока что состояние знаменитости является совсем кризисным. Он призвал тех, кто еще не молился за артистку, сделать это, чтобы духовно поддержать ее.

Напомним, ранее медики сообщили, что певица МакSим в критическом состоянии. Около двух недель назад ее ввели в искусственную кому. Первые серьезные признаки заболевания исполнительница почувствовала 15 июня. Перед этим она выступала в Казани, и уже ощущала себя нехорошо.

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