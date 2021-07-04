"Вылизывал причинное место": Вскрылись отношения Бузовой и Кадони

Громкую ссору Ольги Бузовой и Влада Кадони прокомментировал экс-участник шоу "Дом-2". Рустам Солнцев уверен, что взаимосвязь ведущих складывалась неудачно.

Возмущению Влада Кадони не было предела, когда Ольга Бузова отписалась от него в "Инстаграм". Звездный мужчина оценил этот поступок, как плевок в самое сердце. Он публично назвал поющую диву лицемерной и нелестно выразился о ней. Человек, который наблюдал за развитием отношений Ольги Бузовой и Влада Кадони долгое время, уверяет: ведущие никогда не были близки душевно и ни о каком крепкой связи между ними речи не шло.

"Дружить и годами вылизывать ей причинное место — разные вещи. У Влада всегда была вторая-третья ролишка в "Доме-2", так и в дружбе тоже, про которую он говорит. Там вообще отношения не на равных были. Без слез не взглянешь", — объявил Рустам Солнцев подписчикам в своем инстаграм-аккаунте. По словам экс-участника шоу "Дом-2", Кадони был для Бузовой лишь подвернувшимся собеседником, который постоянно перед ней пресмыкался.

Напомним, Ольга Бузова ответила обиженным партнерам по "Дому-2" после того, как они хором ополчились против нее. Поющая теледива заявила, что бывшие коллеги воткнули ей в спину ножи. Влад Кадони не стал отмалчиваться и отреагировал на это провокационным высказыванием. "Если бы я хотел, то что-то серьезное воткнул!" — явзвительно отметил звездный мужчина.