Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!

Поющая телеведущая Ольга Бузова жестко ответила певцу и композитору Виктору Салтыкову.

Недавно Виктор Салтыков раскритиковал Ольгу Бузову. Музыкант заявил, что экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" – позор России. Мол, поющая телеведущая не сможет достойно исполнить даже самые легкие композиции Аллы Пугачевой из-за скудных вокальных данных.

Бузова, которая выслушала массу критики в свой адрес и в большинстве случаев игнорирует подобные выпады, неожиданно решила ответить Салтыкову. Телеведущая заявила, что этот певец – забытый и для многих неизвестный герой, который пиарится за ее счет. "Позор — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты", – высказалась Ольга, словно плюнула в обидчика.

Также поп-дива в очередной раз напомнила, что добилась всего своим трудом и показывает другим, что ничего не нужно бояться.

Напомним, что не так давно Бузова отвечала Никите Михалкову, который ее раскритиковал. Режиссер нелестно высказался об участии телеведущей в спектакле "Чудесный грузин". Тогда 35-летняя знаменитость заявила, что слова мэтра – "дешевый хайп".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Губерниев предложил Ольге Бузовой совместный проект. Вероятно, после скандального эфира на "Матч-ТВ" знаменитости помирятся.