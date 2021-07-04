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Шоу-бизнес
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!

Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!

Поющая телеведущая Ольга Бузова жестко ответила певцу и композитору Виктору Салтыкову.
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Недавно Виктор Салтыков раскритиковал Ольгу Бузову. Музыкант заявил, что экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" – позор России. Мол, поющая телеведущая не сможет достойно исполнить даже самые легкие композиции Аллы Пугачевой из-за скудных вокальных данных.

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Бузова, которая выслушала массу критики в свой адрес и в большинстве случаев игнорирует подобные выпады, неожиданно решила ответить Салтыкову. Телеведущая заявила, что этот певец – забытый и для многих неизвестный герой, который пиарится за ее счет. "Позор — это такие недомужчины, как вы, Виктор, бросающие своих детей и не платящие алименты", – высказалась Ольга, словно плюнула в обидчика.

Также поп-дива в очередной раз напомнила, что добилась всего своим трудом и показывает другим, что ничего не нужно бояться.

Напомним, что не так давно Бузова отвечала Никите Михалкову, который ее раскритиковал. Режиссер нелестно высказался об участии телеведущей в спектакле "Чудесный грузин". Тогда 35-летняя знаменитость заявила, что слова мэтра – "дешевый хайп".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Губерниев предложил Ольге Бузовой совместный проект. Вероятно, после скандального эфира на "Матч-ТВ" знаменитости помирятся.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 11:46 Источник: Instagram @buzova86
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комментарии

Ответить:

Гость792361
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У этой чумички отсутствуют глаза и уши?!Ну неужели не видит и не слышит, что она всех уже задрала, вызывает у нормальных людей только презрение и отвращение?!Даже не ненависть, потому, что- это сильное чувство, а именно брезгливость, презрение и отвращение, как к мерзкому насекомому!Как же нужно себя не уважать, не иметь ни капли гордости и самолюбия, чтобы продолжать это ПОЗОРНОЕ вездесуйство и безудержное шествие по всем этим шоу и СМИ!!!Лезет, как таракан во все щели!!!И ничем ее выморишь, как и этих древнейших поганых насекомых!А еще у нее древнейшая профессия!Вот это наборчик для безбедно
Гость я
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Лучше быть забытым , чем пиариться на навозе бузовой
Гость790082
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Гость790640
И этот решил высказать свое мнение, которое мала кого интересует Да до кучи еще и Пугачеву зацепил. Ждите, Алла вас теперь размажет, А на счет певца и композитора - это огромное сомнение В 80-<цензура> пел что то, а сейчас его не видно и не слышно
А вы что считаете, убожество бузову певицей ?,это ваше личное мнение про Салтыкова,но не надо отрицать ,что бузова и правда позор страны ,да уже в молодые годы она набирала обороты позора ,когда обслуживала клиентов в притоне ,когда добивалась много тем, что раздвигала ноги перед нужными ,правда и не перед нужными, тоже, мужиками ,к Комиссарову бегала по ночам , за должностью ведущей, депутата жирного борова обслуживала облизывала за его толстый кошелек Она льет грязь на тех кто говорит правду про неё ,тогда можно и про неё рассказать ,какая жизнь была у этой шалавы
Гость792350
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А чего она обижается? Он правду сказал. Эта кура просто этого осознать не может.
Гость790640
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И этот решил высказать свое мнение, которое мала кого интересует Да до кучи еще и Пугачеву зацепил. Ждите, Алла вас теперь размажет, А на счет певца и композитора - это огромное сомнение В 80-<цензура> пел что то, а сейчас его не видно и не слышно
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