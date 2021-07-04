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Шоу-бизнес
"Не поддавайся": заплеванная завистливыми толстухами Михалкова нашла поддержку

"Не поддавайся": заплеванная завистливыми толстухами Михалкова нашла поддержку

Скандальная блогерша Лена Миро прокомментировала нападки некоторых пользовательниц Сети на похудевшую Анну Михалкову.
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Ранее артистка похвасталась в своем инстаграм-аккаунте снимком с отдыха, на котором предстала в купальнике. Многие подписчицы заявили, что со сброшенными килограммами знаменитость потеряла уникальную изюминку и постарела.

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Лена Миро предположила, что такие комментарии актрисе пишут толстые женщины, которые не могут похудеть и завидуют Анне Михалковой. Она отметила, что уже который день видит в "Инстаграм" активный демаршем толстух.

Блогерша уверена, что стройность 47-летней знаменитости к лицу. "Сами вы постарели, дебилки стоеросовые", – обрушилась Лена Миро на комментаторш.

По ее мнению, когда Анна Михалкова была полной, то выглядела как некрасивая, бедная женщина с тяжелой судьбой. Теперь же актриса выглядит как симпатичная дама, у которой в жизни все хорошо.

Лена Миро призналась, что у нее лишние килограммы ассоциируются с бедностью, наплевательским отношением к своему здоровью и отсутствием любви к себе. Блогерша добавила, что толстухам чужой успех в похудении – как кость в горле.

"Михалкова, не поддавайся: ты очень похорошела", – призвала обозревательница звезду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анна Михалкова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 06:23 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

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6абьё завистливо,не верь 6а6ьё по жизни,в юбке ZVERь,хотя все с виду лапки,но гадят в душу,тапки !!!! вопрос один зачем это выкладывается,по моему чтобы обсуждали,обсуждение-скандал!!!!! на эпатаже скандале живут все известные личности иначе забвение,забудут как ввыглядит
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