Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Понедельник
28 июня
Лента новостей
10:34
Веденеева призналась в связи с инопланетянами
10:20
Стало известно о скором подорожании хлеба в России
10:19
На Урале в подъезде жилого дома нашли голый труп
10:18
"Она разгулялась": директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
10:02
"Я должна бросить карьеру": затравленная Семенович рассказала о насилии в отношениях
09:59
Пьяные подростки устроили ДТП под Астраханью
09:33
В Москве арестовали трех офицеров ФСБ
09:31
Пушков предрек разрушение Евросоюза после вступления Украины
09:30
"Нам не бывает скучно": жена Панина сделала громкое заявление о беременности
09:18
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
09:09
Посадку вертолета на пляже в Татарстане сняли на видео
08:45
"Мне можно": всплыли кадры рыдающей в церкви Пугачевой
08:33
Катерину Шпицу предупредили о риске неизлечимой болезни
08:05
"Не занимайся этим!": жена освободила от мужских обязанностей 71-летнего Буйнова
06:04
Бывший муж в шоке от признания недееспособной Бритни Спирс
03:51
"Спасибо врачам": Исхудавшая Летучая бросила лечение в клинике
02:00
Одно лицо: Крошечная внучка Пугачевой появилась в Сети
00:04
"Боже милостивый!": Тарзан в халате на фестивале "Жара" сразил наповал
21:59
"Не устала ли Европа прятаться?": раздраженный Зеленский обратился к Германии
20:52
Россиян ждет рост цен на недвижимость: названы сроки
20:01
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
18:33
Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться
17:57
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
17:48
Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы
17:39
"Сделали сильный укол": Седокова жутко страдает от неизлечимой болезни
17:19
Во время матча в Москве умер 17-летний футболист
17:04
Молодая любовница Виторгана раскрыла секрет счастья
16:46
В Москве машина насмерть сбила ребенка на самокате
16:41
"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой
16:25
Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
16:23
Анита Цой рассказала о страшных последствиях коронавируса
16:00
"Враг русского народа!": Известного комика жестоко избили в центре Москвы
15:32
Подросток погиб под Москвой после купания в бочке
15:16
Опасные разборки на МКАД попали на видео
15:11
"Не болейте!": Долина показала лицо после новостей о тяжелом течении Covid-19
15:08
Дочь онкобольной Заворотнюк в шоке от происходящего с певицей МакSим
15:04
В аварии с двумя автобусами под Архангельском пострадали люди
14:55
Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов
14:28
Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь
13:58
За сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса
13:54
"Желание было мощное!": голый Деревянко валялся на траве с бывшей женой
13:53
Алибасов в ужасе из-за устроенной поклонницей кровавой резни
13:52
"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим
13:10
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
12:57
"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"
12:32
"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал
12:26
"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности
12:05
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона
11:55
Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
11:52
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

Анна Михалкова шокировала поклонников своим преображением. Артистка поделилась свежими снимками с отдыха.
прочитано 1562 раза

Звезда разместила в своем микроблоге фото с дочерью на побережье. Где именно проводит отпуск, актриса не уточнила. Она позировала в синем купальнике на яхте. Некоторые фолловеры не узнали в сильно похудевшей знаменитости Анну Михалкову.

ПО ТЕМЕ

"Нет красоты!": внешность нарядившейся в меха Михалковой вызвала горячие споры

Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

Многие сошлись во мнении, что с избавлением от килограммов актриса потеряла свою изюминку. "Нет, раньше было лучше, не надо худеть", "Вы тоже желудок ушили?", "Была лучше... неузнаваемая", – высказались подписчики.

Другие же посчитали, что стройность Анне Михалковой к лицу. "Красавица! Сильная личность!", "Классная", "Шикарная женщина", – восхитились поклонники.

Отметим, ряд россиян считают, что Анна Михалкова в годами становится все больше похожа на свою мать – Татьяну Михалкову. Увидев активное обсуждение своей внешности и массу критики в свой адрес, артистка не смогла сдержаться и ответила недовольным.

Анна Михалкова возмутилась тому, что многие комментаторы не соблюдают личных границ и позволяют себе делать оценочные суждения и давать ей советы, о которых их никто не просил. Ранее артистка нашла для себя способ выглядеть привлекательнее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анна Михалкова. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 09:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

комментарии

Ответить:

Гость782801
Пожаловаться Ответить
Перебор!
Гость779794
Пожаловаться Ответить
Не хочешь комментариев - не выставляй каждый свой пук и чих в соцсетях!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Спасибо врачам": Исхудавшая Летучая бросила лечение в клинике

Звезда сильно изменилась
Шоу-бизнес

Катерину Шпицу предупредили о риске неизлечимой болезни

Актриса сделала ДНК-тест
Шоу-бизнес

"Мне можно": всплыли кадры рыдающей в церкви Пугачевой

Ее крепко держали
Шоу-бизнес

"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

Актриса фантастически похудела

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+