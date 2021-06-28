"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

Анна Михалкова шокировала поклонников своим преображением. Артистка поделилась свежими снимками с отдыха.

Звезда разместила в своем микроблоге фото с дочерью на побережье. Где именно проводит отпуск, актриса не уточнила. Она позировала в синем купальнике на яхте. Некоторые фолловеры не узнали в сильно похудевшей знаменитости Анну Михалкову.



Многие сошлись во мнении, что с избавлением от килограммов актриса потеряла свою изюминку. "Нет, раньше было лучше, не надо худеть", "Вы тоже желудок ушили?", "Была лучше... неузнаваемая", – высказались подписчики.

Другие же посчитали, что стройность Анне Михалковой к лицу. "Красавица! Сильная личность!", "Классная", "Шикарная женщина", – восхитились поклонники.

Отметим, ряд россиян считают, что Анна Михалкова в годами становится все больше похожа на свою мать – Татьяну Михалкову. Увидев активное обсуждение своей внешности и массу критики в свой адрес, артистка не смогла сдержаться и ответила недовольным.

Анна Михалкова возмутилась тому, что многие комментаторы не соблюдают личных границ и позволяют себе делать оценочные суждения и давать ей советы, о которых их никто не просил. Ранее артистка нашла для себя способ выглядеть привлекательнее.