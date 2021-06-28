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Шоу-бизнес
Похудевшая Михалкова жестко ответила злопыхателям

Похудевшая Михалкова жестко ответила злопыхателям

Недавно Анна Михалкова выложили фото в купальнике, чем разгневала подписчиков.
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Несколько дней назад артистка поделилась личными снимками с прогулки на яхте. Анна Михалкова показала себя в синем купальнике, спортивной кепке и без макияжа.

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Фолловеры звезды тут же отреагировали на пост. Многим не понравилась обновленная фигура Анны, ведь она за последнее время сильно похудела. Поклонники отметили, что теперь Михалкова выглядит, как все, и что она потеряла былую изюминку. Комментаторы не стеснялись в выражениях, чем сильно задели звезду:

"Вы прекрасны, только дальше не худейте, пожалуйста", "Неееет, раньше было лучше, не надо худеть", "Вы тоже желудок ушили?", "А мне очень нравится немного полнее, изюминка", "Зачем? Была гармония, а сейчас не то".

Сегодня же Михалкова решила ответить дерзким хейтерам. Она удивилась, как много злостных людей высказывают свое мнение в социальных сетях. Также она отметила, что у нее складывается впечатление, будто все знают, как нужно худеть, лечиться или детей воспитывать. Мало того многие еще попрекают, по их мнению, неправильными действиями и дают непрошеные советы.

"Впуская виртуально людей в свою жизнь с удивлением обнаруживаешь, что они проходят, не снимая грязной обуви, ложатся, не снимая пальто, в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки. Я допускаю, что мой дом, моя жизнь да и я сама могу не соответствовать вашему представлению! Но совершенно необязательно мне об этом сообщать. У меня все", – резко подытожила Анна Михалкова.

Отметим, что недавно актриса также рассказала о пагубных пристрастиях. Одной из вредных привычек Михалкова назвала зависимость от социальных сетей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
28 июня 2021, 16:40 Источник: Инстаграм Анны Михалковой ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость787726
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Умничка, Анна! Уважаю за волю и самодостаточность!
Гость787726
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Молодец!
1

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