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Шоу-бизнес
Воля встал на защиту поруганной Гузеевой

Воля встал на защиту поруганной Гузеевой

Павел Воля дал интервью на одном YouTube-шоу, где высказал свое мнение о телепрограмме “Давай поженимся”. Юморист сказал, что не считает шоу изжившим себя.

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Недавно знаменитый телеведущий и резидент Comedy Club пришел на YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан" к своей супруге и заявил, что он в восторге не только от передачи “Давай поженимся, но и от самой Ларисы Гузеевой. Комик считает, что к 62-летней российской артистке театра и кино необходимо относиться с уважением.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сначала Павел даже назвал "Давай поженимся" любимой передачей, но позже все-таки добавил, что лучшие проекты на телевидение – это те, в которых он сам принимает участие.
Главным критиком шоу Гузеевой с недавних пор считается российский юморист, телеведущий, актер кино и телевидения и коллега Павла Воли Гарик Харламов. На протяжении долгого времени артист монтирует смешные ролики с отрывками из "Давай поженимся" и выкладывает к себе в аккаунт "Инстаграма".

Такие посты собирают огромное количество лайков и комментариев. Многие соглашаются с мнением Харламова, оставляют язвительные сообщения в адрес телеведущей и ругают шоу, а другие, наоборот, не поддерживают звезду ТНТ.

Также в разговоре со своей супругой Павел Воля упомянул свое собственное шоу, которое остается популярным уже более 15 лет. Он назвал свою работу сложной, ведь каждому комику, выходящему на сцену Comedy Club, нужно "стрелять шутками как из автомата". Но несмотря на все сложности, команда проекта не до сих пор не разругалась и не перегорела. Они все также активно работают, пишут шутки и успешно выступают.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 17:12 Источник: Ютуб-канал Ляйсан Утяшевой ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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