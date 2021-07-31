Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи

Борис Корчевников считает, что в изменах и разрушенных семьях всегда виноваты оба. Но несмотря на это, по его мнению, большую часть ответственности все-таки должны нести мужчины.

Недавно главной героиней нового выпуска телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия 1" стала Юлия Куварзина – российская актриса театра и кино, получившая известность благодаря многосерийному ситкому "Воронины" на канале СТС.



Борис и Юлия задели достаточно сложную тему, в которой у них сильно расходятся мнения. Так, актриса разоткровенничалась и поделилась с телезрителями своим секретом. Оказалось, своего теперь уже бывшего мужа Алексея Аптовцева она увела из многодетной семьи. Но Куварзина совсем не считает, что стала разлучницей, так как в то время, как она познакомилась с Алексеем, коллегой по кино и театру, он со своей супругой был уже на грани развода.

"Мне кажется, увести можно… овцу, козу, но не человека", – сказала Юлия. 46-летняя актриса уверена, что разрушить семью практически невозможно, если в ней царит полная идиллия и гармония.

Холостяк Борис Корчевников же лишь сказал, что некоторые мужчины и правда "очень на овцу похожи". Актриса слегка улыбнулась и возразила своему собеседнику: "Они отличаются от овцы тем, что делают по-своему, во благо себе". Также она обратила внимание на то, что ее бывший муж не стал избегать ответственности за то, что оставил свою жену с детьми. Мужчина даже познакомил Юлию со своей мамой и Фаиной, бывшей супругой.