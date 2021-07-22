"Одно удовольствие": Ласки Корчевникова с двумя телками попали на видео

В Сети появился уникальный ролик при участии Бориса Корчевникова. Ведущий шоу "Судьба человека" проявил необыкновенную чуткость.

Журналист Борис Корчевников мастерски раскрывает судьбы героев своей программы. Не меньший интерес у россиян вызывает и сам ведущий, поэтому ему приходится регулярно делиться фактами о своей жизни в Сети. Обычно звездный мужчина публикует кадры и сопровождающие их истории в профиле "Инстаграм". Недавно там появилось видео с двумя фермерскими обитательницами.

Борис Корчевников прибыл на монастырскую ферму, которая занимает отдельное место в его сердце. Там журналист не был целых пять лет, поэтому успел соскучиться и по местам, и по людям, и по животным. Пока счастливый телеведущий ласково гладил двух рыжих телочек, его сняли на видео.

Подписчики пришли в восторг от трепетного отношения ведущего к животным. Борис Корчевников в очередной раз стал примером для подражания. Ролик показался россиянам трогательным и достойным восхищения. "Очень мило. Какие замечательные коровы. Борис, видеть, слышать, слушать вас — это одно удовольствие и очень большое счастье", "Сколько же душевной теплоты и добра, вы, Борис, передаете своими фото и видео! Вы как лучик света!", "Удачи во всем!", "Вы счастливы, и это главное!", "Борис самый лучший, человечный на свете", — написали восторженные пользователи Сети.

