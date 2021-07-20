Теряющий слух Корчевников взмолился о финансовой помощи

20 июля Борису Корчевникову исполнилось 39 лет. В этот день он обратился к поклонникам.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников с 2018 года является генеральным директором и генеральным продюсером российского православного телеканала "Спас". Журналист глубоко верующий человек и часто оказывает посильную помощь нуждающимся, а также участвует в возрождении храмов.

В свой день рождения Корчевников сделал важное обращение к поклонникам в "Инстаграм". Он рассказал об одном храме, который нуждается в восстановлении и попросил в качестве подарка ему перевести на счет церкви любую сумму.

Церковь, о которой идет речь, расположена в Калужской области. Она стоит в чистом поле, и там живет единственный ее настоятель с 29 кошками.

"Отец Игнатий возрождает храм Спаса. Рядом село – Курыничи. Маленькое. Это не очень далеко от Оптиной пустыни. Но6 кажется, что далеко отовсюду. А еще кажется, что когда-то здесь будет большой монастырь", – написал Борис Корчевников.

Напомним, в 2015 году Борису Корчевникову поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Она оказалась доброкачественной, но требовалась операция. После трепанации черепа ведущий стал терять слух, так как рядом с операбельной опухолью располагался слуховой нерв. Корчевников до сих пор восстанавливается. Он лечился даже за границей, но полностью восстановить слух не удалось. Говорят, что он ведет передачи при помощи суфлеров и помощи целой команды профессионалов.

