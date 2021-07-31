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Шоу-бизнес
Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"

Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"

Актриса Елена Яковлева рассказала, почему покинула театр "Современник" и приоткрыла тайну скандала с Галиной Волчек.
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Народная артистка покинула театр, в котором служила 28 лет. Фанаты были в шоке, появилась уйма предположений о причинах такого сложного решения. Многие подозревали, что виной всему стал скандал с художественным руководителем "Современника» Галиной Волчек. Наконец, Елена Яковлева решилась объяснить, с чем связан скандальный уход, поразивший поклонников несколько лет назад.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Оказывается, прямой конфронтации с Волчек не было, все это лишь слухи. Актриса не смогла смириться, что не играет в новых постановках. "За целых семь лет ничего нового! Как-то вдруг екнуло: можно ведь так и еще пять лет просидеть", — вспоминает актриса.

Список репетиций на грядущий театральный сезон стал для Елены Яковлевой последней каплей. В нем не было ее фамилии, то есть никаких свежих постановок актрисе опять не предложили. После этого она сразу же написала заявление об уходе.

Слухи о конфликтах и низких зарплатах актриса опровергла. Яковлева не давала комментариев на эту тему сразу, так как не хотела еще большего количества сплетен.

Ранее звезда "Каменской" рассказала, что регулярно делает "уколы красоты". Актриса не боится стареть. По ее словам, главное – не цифра в паспорте, а ощущение внутренней молодости. Елена Яковлева не стесняется говорить о том, что обращалась к пластическим хирургам, ведь старение – это естественный процесс, а выглядеть звезде телеэкранов хочется идеально.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 12:18 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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