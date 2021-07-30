Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица

Актриса смирилась с тем, что старости не избежать.

Звезда сериалов "Каменская" и "Склифосовский" спокойно относится к возрастным изменениям во внешности. Иногда у Елены Яковлевой случаются эпизоды "нытья перед зеркалом". Знаменитость не скрывает, что не хочет стареть, а новые морщины вызывают у нее раздражение.

Между тем, как призналась артистка в свежем интервью, ее очень беспокоит несоответствие цифр в паспорте с ее внутренним ощущением молодости. Вспоминая о возрасте, артистка ограничивает себя в некоторых аспектах. "Удачно перепрыгнув (через лужу – прим. ред.), понимаешь, что, наверное, вот так разбегаться и прыгать уже не обязательно", – поделилась Яковлева.

Женщины, которые слишком чувствительны к увяданию собственной красоты, как заметила Елена, ломаются. Яковлева старается реагировать на перемены спокойно. Угнаться за молодостью невозможно, старение неизбежно, рассуждает звезда.

Актриса сериала "Каменская" отметила также, что из-за плотного рабочего графика не может постоянно посещать кабинет косметолога. Уколы "красоты", отмечает Елена Яковлева, требуют регулярности и свободного времени, которого у нее никогда нет.

По словам Яковлевой, после инъекций лицо на какое-то время становится "пупырчатым". В местах уколов появляется припухлости и кровоподтеки. Приходить на съемки со следами процедуры артистка стесняется.

"Видала я отчаявшихся актрис, которые приходили в таком виде и просили: не надо меня сегодня крупным планом брать", – отметила Елена.

Добавим, ранее Елена Яковлева рассказывала, что обращалась к пластическим хирургам. Звезде подтянули контур лица с помощью нитей, сделали блефаропластику и отрезали грыжи под нижними веками.