"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце

Артистка Марина Федункив рассказала о сексуальной ориентации своего молодого мужа.

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив и на экране, и в жизни поражает мощной позитивной энергией. Недавно 49-летняя Марина Федункив обрела личное счастье вопреки предрассудкам и условностям. Знаменитость сыграла свадьбу с итальянцем Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Мгновенно в сети распространились слухи о том, что избранник теледивы имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Всплыли кадры, где молодой муж Марины Федункив купается с мужчиной в бассейне и обнимает его.

Сотрудники издания "Super" связались со звездой "Реальных пацанов" и узнали ее мнение по поводу громогласных пересудов. Комедийная актриса посмеялась над слухами и откровенно пошутила над ними. "Девочки, да дай бог всем такого гея в кровать, как у меня!" – объявила Марина Федункив с изрядной долей юмора.

Пока артистка отвечала на щекотливый вопрос, Стефано Маджи сидел рядом и поглаживал милую собаку. Мужчина рассказал про человека, с которым плавал вместе в бассейне. Выяснилось, что это его дальний родственник, близкий друг и очень известная в Италии личность. Марина Федункив отметила, что у нее есть огромное количество друзей нетрадиционной ориентации и, если бы она хотела заключить брак с геем, то сделала бы это гораздо раньше.

