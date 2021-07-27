Как Пугачева: 49-летняя Федункив заявила о пополнении в семье

Через месяц Марине Федункив исполнится 50 лет. Однако возраст ее совершенно не беспокоит. Она отметила, что осознает: ровесники ее не привлекают. Так, избранник артистки младше нее на 13 лет. По словам знаменитости, сейчас она намного счастливее, чем в молодости. Она вспомнила, что в 35 лет жила в Перми с супругом, который употреблял запрещенные вещества и издевался над ней, а затем стала известной актрисой. "В 50 выхожу замуж за любимого", – сказала она.
Актриса настолько довольна своей жизнью, что теперь даже задумалась о детях. Она убеждена, что мир меняется, и в ее возрасте все возможно, если очень захотеть. В качестве примера звезда привела Аллу Пугачеву, которая сейчас воспитывает невероятно красивых и талантливых наследников. По словам знаменитости, она не исключает даже усыновления.
Марина Федункив призналась, что такая уверенность не всегда была у нее. Какое-то время назад она не могла прекратить поддаваться общественному давлению и думала о большой разнице в возрасте с возлюбленным. Несколько раз звезда даже спрашивала у него, зачем ему "старая тетка". Однако как-то он оборвал ее, сказав, что купил кольца, а летом намерен официально стать ее супругом.
Знаменитость утверждает, что загадала себе молодого итальянца еще в детстве, но никогда не верила, что все может произойти так. По ее мнению, после начала романа с избранником она не только помолодела, но и стала более позитивной, а также сбросила вес.
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